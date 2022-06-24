Netflix rekabete dayanamadı! Çalışanlarını işten çıkarttı!

Dünya çapında büyük bir izleyici kapasitesine sahip olan Netflix, diğer platformlarında sektöre giriş yapmasıyla birlikte zor dönemler geçiriyor. Netflix, adeta rekabete dayanamayarak çalışanlarını işten çıkarmaya devam ediyor.

"MALİYETLERİMİZİN ARTMASI İÇİN YAPTIK"

Firma yetkilileri tarafından yapılan yeni açıklamada, 300 kişinin daha işten çıkarıldığı açıklanırken, abone sayılarının Temmuz ayına kadar 2 milyon daha düşmesini bekledikleri belirtildi. İşten çıkarmaların ardından firma tarafından yapılan açıklamada, "İşe önemli ölçüde yatırım yapmaya devam ederken, bu ayarlamaları daha yavaş gelir büyümemize paralel olarak maliyetlerimizin artması için yaptık" ifadeleri yer aldı.

"REKLAM KATMANI EKLEYECEĞİZ"

Netflix Genel Müdürü Ted Sarandos, Netflix'in uygun fiyat isteyen kitlelere hitap etmek için yeni reklam ortaklıkları için birçok şirketle görüştüğünü önemle vurgulayarak, "Bildiğiniz gibi Netflix'e reklam eklemiyoruz. Daha düşük bir fiyat istiyorum ve reklam izleyeceğim diyen insanlar için bir reklam katmanı ekliyoruz" diye konuştu.