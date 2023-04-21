Netflix Robot Filmleri! Hiç Bitmesini İstemeyeceğiniz En İyi Filmler! İşte Liste

Netflix robotların filmleri bugün en çok izlenen kaliteli filmler arasında yer alıyor. Filmlerin özellikle Netflix robot filmleri yapımlı olması filmlerin dünya genelinden yoğun olarak izlenmesini sağlıyor. Söz konusu robot filmlerinin büyük bir kısmının ise geçmiş zamanlı yapılması film kalitesinin göz önünde olmasını sağlıyor. Bu nedenle evinizin konforunda ister akıllı telefonunuzdan ister masaüstü bilgisayarınızdan donma ve kasma sorunu olmadan söz konusu film türlerini keyifle izleyebilirsiniz. Netflix robot içerikli filmler yüksek HD görüntü kalitesine sahiptir. Bu bakımdan izleyiciler tarafından tam not almıştır.

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Toplam Geri Çağırma (2012)

2012 yılı yapımlı olan en kaliteli netflix robot filmleri arasında toplam geri çağırma adlı film türü yer alıyor. Birçok özellikleri olan filmin ana konusu aynı zamanda 1990 yılı yapımlı olan Arnold Swarzenegger filminin tekrardan vizyona sokulmasıdır. Filmin toplam süresi ise 113 dakika olarak sunulmuştur.

Chappie (2015)

En kaliteli netflix robot filmleri kataloğunun ikinci sırasında ise Chappie adındaki robot filmi yer alıyor.2015 yapımlı olan film bir makinenin gözünde insanlık fikrine odaklanıyor. Filmin toplamda süreci 120 dakikadır.

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Kod 8 (2019)

2019 yılında yapımı tamamlanan Kod 8 adındaki film kaliteli görsel efektleri sayesinde en iyi netflix robot film listesinde yer almıştır. Filmde en kaliteli yapay zeka robotu yer almıştır. Robotun ana görevi dünya genelinden fakirlik çeken insanlara destek olmasıdır. Filmin toplam süresi 90 dakika olarak sunulmuştur.

Ben Annem (2019)

2019 yılı yapımlı olan Ben Annem adındaki en kaliteli netflix robot filmin ana konusu yakın bir gelecekte bir kadının neslinin tükenmesi nedeniyle bu sorunun yok edilmesinde görev alan bir robotu temsil ediyor. Filmin süresi toplam olarak 90 dakikadır.