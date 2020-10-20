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Netflix Taylan Biraderler'in "Azizler" filmini tanıttı

Netflix yerli yapım olan yeni filmi tanıttı. Taylan Biraderler imzasını taşıyan "Azizler" filminin oyuncu kadrosu açıklandı.

Netflix Taylan Biraderler'in "Azizler" filmini tanıttı

Taylan Biraderler imzalı “Azizler”, 8 Ocak’ta Netflix’te yayınlanacak. Filmin kadrosunda e Engin Günaydın’a Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak gibi ünlü isimler yer alıyor.

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Azizler Film konusu; gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder... Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz’in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz’in hayatını büsbütün değiştirecektir.

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Berkun Oya’nın kaleme aldığı filmin başrollerinde Engin Günaydın’a Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak gibi birbirinden yetenekli isimler eşlik ediyor.

 



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