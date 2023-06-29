Netflix Temmuz ayında seyir keyfini doruklara çıkaracak! Yeni sezonun dizi ve filmleri açıklandı

Netflix, Temmuz ayı programını duyurdu ve izleyicileri heyecanlandırdı. Yeni sezonlar ve heyecan verici yapımlarla dolu olan Netflix'in Temmuz programı, izleyicilere birbirinden farklı seçenekler sunacak. İzleyiciler, bu program sayesinde beğendikleri türlerdeki yapımları takip edebilecek ve keyifli bir seyir deneyimi yaşayabilecekler.

NETFLİX'TE TEMMUZ PROGRAMI







İlk sezondan sonra büyük bir heyecan yaratan "Terzi", ikinci sezonuyla geri dönüyor. Hikayede yaşananlar nedeniyle bambaşka birine dönüşen Peyami'nin hayatındaki değişimler anlatılıyor. Aynı şekilde "Aşk Taktikleri" de ikinci filmiyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı film, Aslı ve Kerem'in evlilik konusunda yaşadığı mücadeleyi ele alıyor.

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"The Witcher" serisi ise üçüncü sezonun yeni bölümleriyle devam ediyor. Geralt, Yennefer ve Ciri'nin yaşadığı maceralar izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Ayrıca "Güneşin Karanlığında" adlı dizinin ikinci sezonunun birinci kısmı da Temmuz ayında yayınlanacak. Mickey'nin karıştığı cinayet olayıyla ilgili yaşananlar dikkat çekecek.

Bunların yanı sıra yeni diziler de izleyicilerle buluşacak. "On Dokuzdan Yirmiye" adlı komedi dizisi, bir grup genç yetişkinin ergenlikten yetişkinliğe geçiş sürecini anlatıyor. "Eller Yukarı, Damat!" romantik komedi, düğün hazırlıkları sırasında yaşanan olayları konu alırken, "Tyrone'u Klonlamışlar" adlı komedi dizisi ise ürkütücü olayları araştıran bir üçlünün hikayesini aktarıyor.

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Dokümanter severler için de seçenekler mevcut. "Bird Box Barcelona", 2018 yapımı "Bird Box" filminin evrenini genişleterek ilgi çekici bir hikaye sunuyor. Ayrıca Wham! grubunun kariyerini anlatan "WHAM!" belgeseli de dikkatleri üzerine çekecek.

Tüm bu yapım ve daha fazlası, Temmuz ayında Netflix platformunda izleyicilerle buluşacak. İzleyiciler, keyifle yeni sezon diziler ve filmleri takip edebilir ve aradıkları türdeki içerikleri bulma şansına sahip olacaklar.