Netflix The Walking Dead 11. sezon ne zaman başlayacak? Final bölümü ne zaman yayınlanacak? soruları şuı sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılamaya başlandı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik. NETFLİX THE WALKİNG DEAD 11. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Netfilix'in en popüler yapımları arasında yer alan The Walking Dead serisinin 11.sezonun ne zaman başlayacağı açıklandı. İlk 8 bölümle sevenleriyle buluşacak dizi, 22 Ağustos 2021 tarihinde başladı. Unogs’a göre 11. sezonun yaklaşık 26 ülkede yayınlanması beklenen dizi ilk 8 bölümünün ardından kısa bir ara verecek. FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK? Glen Mazzara, Frank Darabont ve Scott M. Gimple'ın üstlendiği The Walking Dead dizisinin final bölümü 2022'de yayınlanacak. Dizi her zaman olduğu gibi haftalık olarak Netflix ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. İŞTE 11.SEZON FRAGMANI netflixdizi