Netflix The Witcher dizisinden ilk görseller yayınlandı!

Oyun severlerin büyük bir merakla beklediği The Witcher uyarlaması olacak aynı isimli diziden ilk resmi görüntüler Netflix tarafından yayınlandı.

Netflix, Henry Cavill’ın Rivialı Geralt’ı canlandırdığı The Witcher uyarlamasının resmi fotoğraflarını bu pazartesi günü paylaştı. Fotoğrafların paylaşılmasından önce kadro bilgisinden ve sızdırılan fotoğraflardan birkaç bilgi elde etmiştik ancak yayınlanan resmi fotoğraflar bizleri daha çok heyecanlandırıyor.

Rivialı Geralt / Henry Cavill

Ciri / Freya Allan:

Yennefer / Anya Chaltora:

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Görsellerle birlikte Netflix, dizinin kısa bir açıklamasını da paylaştı. Dizi, oyunlardan ziyade daha çok romanlardan esinlenecek ki bu birçok hayranı mutlu edecektir. Açıklama ise şu şekilde:

“En çok satanlar listesine giren fantastik kitap serisinden esinlenilen The Witcher, bir ailenin epik hikâyesini anlatıyor. Mutasyona uğramış canavarları avlamakla uğraşan Witcher Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır.”