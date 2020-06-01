Netflix Türkiye Haziran 2020 Takvimi (Dizi, film, belgesel) belli oldu

Netflix'in merakla beklenen Haziran ayı takvimin belli oldu. Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, bugün milyonlarca aboneye aktif olarak hizmet veriyor. Hem abonelerinin ilgisini yüksek tutmak hem de yeni aboneler kazanabilmek için var gücüyle çalışan platform, her ay düzenli olarak yeni içeriklerle kütüphanesini genişletiyor. İşte Netflix'in bu ay ki takvimi

NETFLİX ORİJİNAL DİZİLERİ HAZİRAN

Dark: Sezon 3 (27/06/2020)

Son, başlangıçtır. Başlangıç da sondur. Son döngü başlıyor.

The Politician: Sezon 2 (19/06/2020)

Payton Hobart, New York Eyaleti Senatosu yarışında Dede Standish’i koltuğundan etmek için mücadele eder. Bu seçimi Başkanlık yolunda bir sonraki adım olarak gören Payton’ın, başarıya ulaşma uğruna sırları ve yalanları ortaya çıkarması gerekir.

13 Reasons Why (05/06/2020)

Liberty Lisesinin son sınıf öğrencileri mezuniyete hazırlanır. Ancak veda etmeden önce tehlikeli bir sırrı gizli tutmaları ve hayatlarını sonsuza dek değiştirebilecek üzücü tercihlerle yüzleşmeleri gerekiyor.

Marcella: Sezon 3 (14/06/2020)

18 ay sonra Marcella, gizli bir ajan olarak bir suç ailesine sızdığı Belfast’ta yeni bir kimlikle yaşamaya başlar.

Reality Z (10/06/2020)

Rio de Janeiro’daki zombi salgını Olimpos isimli bir reality programının yarışmacılarının stüdyoda mahsur kalmasına sebep olur. Stüdyodaki tek tehdit, insan eti peşindeki zombiler değildir.

Queer Eye: Sezon 5 (05/06/2020)

Muhteşem beşli, çalışkan bir DJ’den zor durumdaki bir köpek berberine kadar gündelik hayattan bir dizi kahramanı baştan yaratmak için Philadelphia’ya gidiyor.

RuPaul’s Drag Race: Untucked!: Sezon 12 (Çok Yakında)

Kavgalar. Sırlar. Sert imalar. RuPaul’s Drag Race 12. Sezonuyla geri dönüyor.

Crazy Delicious (24/06/2020)

Sihirli, yenilebilir bir ormandan malzemeler kullanan amatör aşçılar, üç yemek tanrısından oluşan jüriyi etkilemek için yaratıcı ve leziz yiyecekler hazırlamalıdır.

NETFLİX ORİFİNAL FİLMLERİ HAZİRAN

Yarına Tek Bilet (19/06/2020)

İzmir’e giden bir trende yolları kesişen iki yabancı, çalkantılı ve şaşırtıcı biçimde bağlantılı aşk geçmişleri sayesinde yakınlaşır.

Eurovision Şarkı Yarışması: Fira Saga’nın Hikayesi (26/06/2020)

Ufak bir kasabada yaşayan iki şarkıcı, dünyanın en büyük şarkı yarışmasına katılma hayallerini gerçekleştirme şansı yakalar. Will Ferrell ve Rachel McAdams başrollerde.

The Last Days of American Crime (05/06/2020)

Bir banka soyguncusu, devletin tüm kanunsuz davranışları sona erdirecek olan, zihin değiştiren bir sinyali devreye sokmasından önce son bir tarihi soygun planına katılır.

NETFLİX ORİJİNAL BELGESELLERİ HAZİRAN

Bebekler: 2. Kısım (19/06/2020)

Çığır açan bir araştırma, yepyeni bi dünyayı anlamlandırmaya çalışan bebeklerin insan hayatının karmaşıklıklarıyla baş etmeye hazır olduklarını gösteriyor.