Netflix Türkiye, Murat Övüç için adını "Nekşfliş" yaptı!

Murat Övüç'ün Netflix'e "Nekşfliş" demesi sosyal medyada büyük olay oldu. Netflix Türkiye de buna dahil oldu.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, çektiği bir videoda takipçilerine seslendi ve “Bu Nekşfliş varmış, film izleniyormuş paralı. Oraya nasıl bağlanacağım ben. Nekşfliş’çiler ulaşın bana” dedi.

Övüç’ün bu eğlenceli videosu binlerce kez paylaşıldı.

“Netflix ya da Nekşfliş”

Karantina 13. Gün beni Netflix değil Murat Övüç izlemeye zorluyor pic.twitter.com/CRYx7PUeT2 — Şebnem Ziyagil (@sebnemziyagil) March 28, 2020

Bunun üzerine Netflix’in sosyal medya hesabında sürpriz bir değişim göze çarptı. Netflix Türkiye, Twitter’daki hesap açıklamasını “Netflix ya da Nekşfliş” şeklinde değiştirdi.