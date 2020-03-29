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  3. Netflix Türkiye, Murat Övüç için adını "Nekşfliş" yaptı!

Netflix Türkiye, Murat Övüç için adını "Nekşfliş" yaptı!

Instagram'da fenomen olan Murat Övüç, çektiği videolar ile oldukça popüler. Yakın zamanda çektiği bir videoda Netflix'e "Nekşfliş" deyince Netflix Türkiye de bunun üzerine adını değiştirdi.

Netflix Türkiye, Murat Övüç için adını "Nekşfliş" yaptı!

Murat Övüç'ün Netflix'e "Nekşfliş" demesi sosyal medyada büyük olay oldu. Netflix Türkiye de buna dahil oldu.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, çektiği bir videoda takipçilerine seslendi ve “Bu Nekşfliş varmış, film izleniyormuş paralı. Oraya nasıl bağlanacağım ben. Nekşfliş’çiler ulaşın bana” dedi.

Övüç’ün bu eğlenceli videosu binlerce kez paylaşıldı.

“Netflix ya da Nekşfliş”

 

 

Bunun üzerine Netflix’in sosyal medya hesabında sürpriz bir değişim göze çarptı. Netflix Türkiye, Twitter’daki hesap açıklamasını “Netflix ya da Nekşfliş” şeklinde değiştirdi.

 

 




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