Netflix türkiye üyelik ücreti 2022 | Netflix aylık, yıllık abonelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

"Netflix türkiye üyelik ücreti 2022" başlığı platformun yaptığı zam haberi ile araştırılıyor. Haberimizden Netflix aylık, yıllık abonelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz...

Gül Erdoğan
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Netflix türkiye üyelik ücreti 2022 | Netflix aylık, yıllık abonelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Netflix türkiye üyelik ücreti 2022! Netflix aylık, yıllık abonelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine zam yapmayı sürdürüyor. Yıl başında 26, 99 TL olan Temel Paket, bir önceki zamdan sonra 37.99 TL, Standart paket ise 40,99 TL'den 57,99 TL, Özel paket ise 54,99 TL'den 77,99 TL olmuştu.

NETFLİX TÜRKİYE ÜYELİK ÜCRETİ 2022 | NETFLİX AYLIK, YILLIK ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Netflix abonelik ücretlerinde bir kez daha fiyat artışına giderek abonelerini şaşırttı. Söz konusu zammın ardından Temel paket 45,99 TL, Standart paket 69,99 TL, Özel paket ise tam 93,99 TL oldu.

Netflix türkiye üyelik ücreti 2022 | Netflix aylık, yıllık abonelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

NETFLİX'TEN ZAM AÇIKLAMASI

Netflix'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız.”

Netflix zamlı abonelik ücretleri

Netflix türkiye üyelik ücreti 2022 | Netflix aylık, yıllık abonelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ATV Bir Küçük Gün Işığı 2. bölüm full, tek parça izle | Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle Youtube
ATV Bir Küçük Gün Işığı 2. bölüm full, tek parça izle | Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle Youtube
13 Eylül 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
13 Eylül 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
1 Kadın 1 Erkek hangi kanalda? 1 Kadın 1 Erkek dizisi Türkiye'de hangi platformda yayınlanacak, yayınlanıyor?
1 Kadın 1 Erkek hangi kanalda? 1 Kadın 1 Erkek dizisi Türkiye'de hangi platformda yayınlanacak, yayınlanıyor?
Gönül Dağı Doktor Kenan diziden ayrıldı mı? Kenan TRT 1 Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı? Kadro dışı mı bırakıldı? Serkan Kuru kimdir?
Gönül Dağı Doktor Kenan diziden ayrıldı mı? Kenan TRT 1 Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı? Kadro dışı mı bırakıldı? Serkan Kuru kimdir?
Mahmut Övür'den çarpıcı iddia: FETÖ elebaşı Gülen, Gültekin Uysal'ın evinde mi kaldı? "Bunun doğrusunu elbette Uysal biliyor"
Mahmut Övür'den çarpıcı iddia: FETÖ elebaşı Gülen, Gültekin Uysal'ın evinde mi kaldı? "Bunun doğrusunu elbette Uysal biliyor"
Netlix Türkiye'den milyonları üzecek karar! Abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
Netlix Türkiye'den milyonları üzecek karar! Abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
Heyecan dorukta! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sona gelindi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!
Heyecan dorukta! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sona gelindi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan "Kız öğrencilerin erkek öğretmenlerle okuması caiz değildir" açıklaması!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan "Kız öğrencilerin erkek öğretmenlerle okuması caiz değildir" açıklaması!
Kemal Kılıçdaroğlu "Bozkurt Kemal" ve "İri olacağız, diri olacağız" sloganlarıyla karşılandı! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özeniyor yazık"
Kemal Kılıçdaroğlu "Bozkurt Kemal" ve "İri olacağız, diri olacağız" sloganlarıyla karşılandı! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özeniyor yazık"
13 Eylül 2022 Salı hava durumu: Meteorolojiden sel, anı su baskını, dolu, kuvvetli yağış uyarıları!
13 Eylül 2022 Salı hava durumu: Meteorolojiden sel, anı su baskını, dolu, kuvvetli yağış uyarıları!
Adana Demirspor 3 - 2 Trabzonspor | Maç sonucu
Adana Demirspor 3 - 2 Trabzonspor | Maç sonucu
Panik dolu anlar! Mersin'de 18 kişilik yolcu otobüsü alevlere teslim oldu!
Panik dolu anlar! Mersin'de 18 kişilik yolcu otobüsü alevlere teslim oldu!