Netflix türkiye üyelik ücreti 2022! Netflix aylık, yıllık abonelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine zam yapmayı sürdürüyor. Yıl başında 26, 99 TL olan Temel Paket, bir önceki zamdan sonra 37.99 TL, Standart paket ise 40,99 TL'den 57,99 TL, Özel paket ise 54,99 TL'den 77,99 TL olmuştu.

NETFLİX TÜRKİYE ÜYELİK ÜCRETİ 2022 | NETFLİX AYLIK, YILLIK ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Netflix abonelik ücretlerinde bir kez daha fiyat artışına giderek abonelerini şaşırttı. Söz konusu zammın ardından Temel paket 45,99 TL, Standart paket 69,99 TL, Özel paket ise tam 93,99 TL oldu.

NETFLİX'TEN ZAM AÇIKLAMASI

Netflix'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız.”

Netflix zamlı abonelik ücretleri