Netflix Türkiye’den müjde: 'Pera Palas’ta Gece Yarısı ' 2. Sezon heyecanı başlıyor! İlk sezona herkes bayılmış ikinci sezon o tarihte yayında

Netflix platformunun en çok seyredilen dizilerinden biri olan Pera Palas'ta Gece Yarısı ile ilgili yeni bir müjde geldi! Peki ikinci sezon ne zaman geliyor? Tüm detaylar haberimizde.

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Netflix Türkiye’den müjde: 'Pera Palas’ta Gece Yarısı ' 2. Sezon heyecanı başlıyor! İlk sezona herkes bayılmış ikinci sezon o tarihte yayında

Yayınlandığı günden itibaren milyonlarca insan tarafından severek takip edilen ve sosyal medyanın gündemine oturan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin ikinci sezon müjdesi geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PERA PALAS'TA GECE YARISI İKİNCİ SEZONU GELİYOR

Geçtiğimiz dönemde Charles King tarafından kaleme alınan Midnight at the Pera Palace kitabından uyarlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrollerini Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer üstlenmişti. Birçok kişi tarafından beğenilen dizinin ilk sezonu ile ilgili Hazal Kaya'nın oyunculuğu eleştirilmişti. 

Pera Palas'ta Gece Yarısı İkinci Sezonu Geliyor

Edinilen son bilgilere göre dizinin ikinci sezonunun çekim tarihine karar verildi. Elif Usman tarafından senaryosu kaleme alınan ve yönetmenliğini Emre Şahin'in üstlendiği dizinin ikinci sezonu 1 Temmuz tarihinde çekilmeye başlanacak ve Ekim ayında tamamlanması planlanıyor. Dizinin ilk sezonunda İngiliz yazar Agatha Christie ve Türkiye Cumhuriyeti mimarı Mustafa Kemal Atatürk tarihi otelde anlatılmaktadır. İstanbul'da çekilecek ikinci sezona Alfred Hitchcock, Sabiha Sertel, Selahattin Giz, Katya karakterlerinin katılması bekleniyor. 

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