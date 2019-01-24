Netflıx'de yeni özellik! Instagram kullanıcılarını da ilgilendiriyor!

Instagram Hikayeler özelliğinin artan popülerliğinden yararlanmak isteyen Netflix, izlediğiniz her şeyi Instagram'da hikaye olarak paylaşabileceğiniz yeni bir özellik getirdi.



INSTAGRAM HİKAYELERDE PAYLAŞ ÖZELLİĞİ GELDİ

Netflix mobil uygulaması için gelen özellik ile birlikte kullanıcılar ne izlediklerini Instagram platformundan doğrudan paylaşabilecekler. Yeni seçenek ile kullanıcılar tek tuşla medya görselinin yer aldığı bir görsel oluşturabilecek ve bunu Instagram Hikayeler ya da Instagram gönderisi olarak paylaşabilecek.

Şu an için bu yeni özellik sadece iOS için Netflix uygulaması ile sunuluyor. Yakın zamanda ise özelliğin Android için de sunulmasının planlandığı ifade ediliyor.



NETFLIX, INSTAGRAM İŞBİRLİĞİ ADIMI

Instagram'dan yapılan resmi açıklamaya göre Hikayeler özelliği günde 400 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşıyor. Netflix, yeni getirdiği bu özelilk ile hem film ve dizilerini diğer kullanıcılarla daha fazla buluşturmak, hem de Instagram hikayelerinin artan popülerliğinden yararlanmak istiyor.