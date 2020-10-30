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  3. Netflix'den Kullanıcıları üzecek haber geldi !

Netflix'den Kullanıcıları üzecek haber geldi !

Kaliforniya merkezli Amerikan teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi olan Netflix'den, Türkiye'deki kullanıcılarını üzecek haber geldi. ABD'de bulunan kullanıcılara zam yaptıktan sonra sıra diğer ülkelere geldi.

Netflix'den Kullanıcıları üzecek haber geldi !

Netflix, geçtiğimiz günlerde ABD'deki abonelik paketlerine zam yaptığını duyurdu. Yapılan zamla birlikte kullanıcılar, standart paket için 1 dolar, premium paket içinse 2 dolar daha fazla para ödenecek. ABD'deki zamlı fiyatların Türkiye ve diğer ülkelerde de etkili olması bekleniyor.

Webtekno'de yer alan habere göre, dünyanın popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, ABD'deki kullanıcılarına yeni kararını duyurdu. Platform, en çok tercih edilen abonelik paketleri olan Standart ve Temel isimli paketlerinin fiyatlarında 2 dolara kadar artış gerçekleştirdi. Bu durumdan, Türkiye'deki Netflix kullanıcılarının da etkilenmesi bekleniyor.

PAKETLERE 2 DOLAR ZAM GELDİ

Netflix'in ABD için oluşturduğu internet sitesinde yer alan bilgilere göre temel abonelik paketi, 8,99 dolar olarak kalmaya devam edecek. Ancak bu paket, tek bir cihazdan bağlantı ve SD kalite sunduğu için pek de tercih edilmiyordu. Daha çok tercih edilen, 1080p görüntü kalitesi ve 2 cihazda eş zamanlı bağlantı sunan Standart paketin fiyatı ise bundan böyle 13,99 dolar olacak. Bu paketin zamdan önceki fiyatı 12,99 dolardı. Şirketin, korona virüs pandemisi nedeniyle bu politikayı izlediği bildirilirken, ABD için uygulanan zamlı paketlerin, Türkiye ve diğer ülkeleri de etkileyebileceğini söyleyebiliriz.

Netflix'den Kullanıcıları üzecek haber geldi !

TÜRKİYE'DE STANDART PAKET 29,99 | PREMİUM PAKET 41,99 LİRAYA YÜKSELDİ !

Netflix'in internet sitesinde yer alan güncel verilere göre ülkemizdeki kullanıcılar, Temel paket için 17,99 TL, Standart paket için 29,99 TL ve Premium paket için de 41,99 TL ödeme yapıyorlar. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'deki kullanıcılar da temel pakette sadece SD kalite, Standart pakette HD kalite ve Premium pakette de 4K'ya kadar çözünürlük alabiliyorlar.

Kaynak: Webtekno

 



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