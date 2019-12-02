Netflix'e şifre geldi!

Netflix için artık +18 yapımlar üzerine şifreleme sistemi geliyor.

Son zamanlarda çocukların erişmemesi gereken yapımlardaki +18 içeriklerden dolayı müşterilerinden şikayet alan Netflix, yaptığı bir açıklama ile Türkiye’de sundukları ebeveyn kontrollerini güçlendirme kararı aldığını belirtti.

Basına gönderilen ‘Basın açıklaması’ şöyle: “Netflix olarak yıllardır ebeveynlere çocuklarının izledikleri yapımları denetleme olanağı sunuyoruz. Ancak yetkililerle yaptığımız görüşmelerin ardından Türkiye’de sunduğumuz ebeveyn kontrollerini güçlendirme kararı aldık. Artık üyelerimiz yetişkinlik düzeyi 18 yaş ve üzeri olarak belirlenmiş yapımları bir PIN kodu ile koruma altına alma imkanına sahip olacak. Dünyanın farklı noktalarında bu ve benzeri uygulamalara başvuruyoruz. Amacımız, kreatif özgürlük sunmaya devam ederken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden koruyabilmek.”