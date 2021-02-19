Netflix'e zam mı geldi? Netflix üyelik ücretlerine ne kadar zam geldi? 2021 Netflix abonelik ücretleri

Birbirinden ilgi çeken film ve dizilerin yer aldığı platform Netflix'ten beklenen zam haberi geldi mi? Türkiye dahil bir çok Avrupa ülkesinde ilgi ile izlenen platformun abonelik ücretlerine zam yapacağı iddia edildi. Peki Netflix üyelik ücretlerine ne kadar zam geldi?

NETFLİX ZAM MI GELDİ?

Kullanıcılar bir süredir Netflix'e zam mı geldi? sorusuna yanıt arıyordu. Koronavirüs salgını sürecinde iyice dizi ve filmlere yönelenler, ücretli olarak izlenebilen Netflix platformundaki içerikleri yakından takip ediyor. Şu an için az bir ücretle abone olarak üyelik yapan kullanıcılar Netflix'in yeni bir zam yapıp yapmayacağını merak ediyor. Türkiye’de Netflix tarafından henüz resmi olarak açıklanmış bir fiyat artışı şu an için öngörülmüyor.

NETFLİX ÜYELİK ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

2021 Ocak ayında Netflix yönetimi, ABD ve Avrupa'da aldığı kararla standart aylık abonelik ücretini 1 euro arttırmıştı. Buna göre daha önce 11 euro 99 cent olan ücret, bundan böyle 12 euro 99 cent olacak.

Netflix Sözcüsü ücretleri arttırmasının gerekçesi olarak kaliteli dizi ve film çekmek için yatırım yapmalarını gösterdi. Netflix Sözcücü, "Harika film ve diziler için zaman zaman fiyat uyarlaması yapılıyor. Uluslararası yatırımlarımızı özellikle de Almanca konuşulan ülkelerde son iki yılda daha fazla yatırım yaptık. 2021 yılında bu yatırımın sonucu alınacak" ifadelerini kullandı.

2021 NETFLİX ABONELİK

Türkiye'de 2 milyonu aşkın kullanıcısı olan Netflix'te 3 ayrı üyelik seçeneği bulunuyor. Ücretleri şöyle;

Temel üyelik: 17,99 TL/ay - Tek cihaz, SD çözünürlük.

Standart HD: 29,99 TL/ay - İki cihaz, HD çözünürlük.

Özel Ultra HD: 41,99 TL/ay - 4 cihaz, Full ve Ultra HD çözünürlük.