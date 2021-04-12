Netflix'in "Fatma" dizisinden ilk fragman geldi!

Başrollerinde Burcu Biricik'le birlikte Uğur Yücel'in yer aldığı Fatma dizisi 27 Nisan 2021 tarihinde izleyicisi ile buluşacak. Yalnızca Netflix'de yayınlanacak olan diziden ilk resmi fragman izleyicinin beğenisine sunuldu.

FATMA DİZİSİNDEN İLK RESMİ FRAGMAN YAYINLANDI

Son zamanlarda Türk dizilerinin vazgeçilmez ismi olan Burcu Biricik'in canlandırdığı "Fatma" karakterinin sıradan hayatını konu edinen dizinin yayın tarihinin belli olmasının ardından, ilk fragmanı da yayınlandı.

Merakla beklenen dizinin hikayesini Özgür Önurme’nin kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu yer alıyor. Psikilojik gerilim türündeki "Fatma" dizisinin oyuncu kadrosunda ise başrol Biricik ve Uğur Yücel'e Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

FATMA DİZİSİNİN KONUSU

İzleyicisi ile buluşmaya gün sayan Fatma dizisinin konusu şu şekilde: "Fatma, 35 yaşında bir temizlikçidir. Kocası Zafer hapisten çıktıktan bir süre sonra ortadan kaybolur. Zafer’i aramaya koyulan Fatma ise bu sırada beklenmedik bir cinayet işler. Zafer’in karanlık bağlantılarının bu cinayeti öğrenmesiyle, Fatma’nın hayatta kalmak için öldürmeye devam etmekten başka çaresi kalmaz.

Bu durum, Fatma için bugüne kadar yaşadığı her şeyin intikamını alabileceği bir ritüel haline gelir. Fatma artık bir yandan koca dünyaya sığdıramadığı masum oğlunun öcünü almak isteyen bir anne, diğer yandan işlediği her cinayette kimsenin kendisinden şüphelenmediği bir “temizlikçi kadın” olarak hayata devam eder ve kocasını aramaya başlar."