Netflix'in ilk orijinal Türk filmi 'Yarına Tek Bilet' izleyici ile buluştu
Netflix'in ilk orijinal Türk filmi olan 'Yarına Tek Bilet' bugün tüm dünyada aynı anda yayınlandı. Meraklı bekleyiş sona ererken film ile ilgili de farklı platformlarda olumlu yorumlarda yapılmaya başlandı.
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19 Haziran 2020 Cuma 14:56
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