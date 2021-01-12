Netflix'in yeni dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'a eşlik edecek isim belli oldu!

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Özge Özpirinçci’nin yer alacağı yeni dizi, Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünü üstlendiği Netflix dizisi "Bir Denizaltı Hikayesi" oldu. En son Özpirinçci'yi FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinde izlemiştik. Geçen bir yıllık aranın ardından ekranlara dönecek Özpirinçci hayranlarını sevidirdi.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU!

Kıvanç Tatlıtuğ’un kod adı “Bir Denizaltı Hikâyesi” olan Netflix’e çekeceği yeni dizisinin detayları belli olmaya başladı. 30 Ocak’ta sete çıkması planlanan diziyi Tolga Karaçelik ile Umut Aral’ın yönetecek. OGM Pictures imzalı dizide Tatlıtuğ’a Özge Özpirinçci eşlik edecek.

Başarılı oyuncu Arman adlı bir denizaltı araştırmacısını canlandırırken, güzel oyuncu Özpirinçci ise Defne karakterine hayat verecek. Dizi güneş ışınlarının insanları öldürmesiyle başlayan bir kaos ortamını konu alacak.

Netflix'te Bir Denizaltı Hikayesi başrolde: Kıvanç Tatlıtuğ