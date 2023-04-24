Netflix’te Olan En İyi Diziler! Ölmeden Önce İzlemeniz Gereken Diziler! Bağımlısı Olacaksınız

Netflix sunduğu diziler ile en çok seyredilen platform. Bu alanda öyle diziler var ki izlediğinizde karşısından ayrılamayacaksınız. Sizin için belirlediğimiz Netflix’te olan en iyi diziler haberimizin detayında yer alıyor.

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Netflix’te Olan En İyi Diziler! Ölmeden Önce İzlemeniz Gereken Diziler! Bağımlısı Olacaksınız

Netflix’te olan en iyi diziler kapsamında günümüzde Netflix günümüzde hiç tartışmasız en çok izlenen dizi ve film izleme platformu olarak ön plana çıkıyor. Netflix’te en çok izlenen diziler aşağıdaki gibidir;

Prison Break Dizisi

Netflix’te olan en iyi diziler arasında Prison Break, 2005-2009 yılları arasında yayınlanan bir Amerikan televizyon dizisi olarak bilinir. Dizi, Michael Scofield adlı bir genci merkezine alır. Scofield, abisi Lincoln Burrows'un haksız yere idama mahkûm edildiğini düşünerek onu hapishaneden kaçırmayı planlar.

Dizinin ilk sezonunda, Scofield'un hapishanede kaldığı Fox River Devlet Hapishanesi'ne girmesi ve oradan kaçma planlarını hayata geçirmesi anlatılır. Scofield, kaçış için önemli bilgilere sahip olduğu için, diğer mahkumlarla bir araya gelerek bir ekip kurar. Ancak, kovalamaca dolu bir maceraya atılmak zorundadırlar.



Dizinin ikinci sezonu, kaçıştan sonra, hapishanedeki yolsuzluğu açığa çıkarmak için ekibin çabalarını anlatır. Ekibin hedefi, kendilerinin ve ailelerinin yaşamlarını kurtarmak için yolsuzlukları açığa çıkararak hapishane sistemini değiştirmektir.

Breaking Bad Dizisi

Netflix’te olan en iyi diziler Breaking Bad, 2008-2013 yılları arasında yayınlanan bir Amerikan televizyon dizisidir. Dizi, Walter White adlı bir kimya öğretmeninin kanser hastalığına yakalandıktan sonra, öğretmenlik mesleğinden ayrılıp uyuşturucu üretiminde ve satışında yer almayı seçmesini konu alır.

Dizinin başında, White düşük maaşından ve maddi sıkıntılarından dolayı hayatındaki sorunlarla yüzleşmektedir. Kanser teşhisi konulduktan sonra, ailesine güvence sağlamak için yasal işleri bir kenara bırakıp eski öğrencisi Jesse Pinkman ile birlikte metamfetamin üretmeye başlar. White'ın ustalıkla hazırladığı mavi kristal adlı metamfetamin, fiyatının yüksekliği sayesinde Amerika'nın uyuşturucu pazarında hızla yükselir.

The Walking Dead Dizisi

The Walking Dead, 2010 yılından beri yayınlanan bir Netflix televizyon dizisidir. Dizi, bir zombi kıyameti sonrası hayatta kalmaya çalışan insanların mücadelesini konu alır. Dizinin başrolünde, Lincoln'ın canlandırdığı Rick Grimes adlı bir polis memuru yer almaktadır. Rick, geçirdiği bir kaza sonrası komaya girer ve bir süre sonra uyanarak, tüm insanların ölüp zombiye dönüştüğü bir dünyanın içinde bulur kendisini. Dizi, Rick'in insanlık için mücadelesi ve umudu yayılan hikâyesi etrafında şekillenir.

Dizide, Grimes'in liderlik becerileri ve hayatta kalma stratejilerini kullanması ve bir grup insanla birlikte zombi salgınını durdurmak için mücadelesi konu alınır. Dizide ayrıca, insanların hayatta kalma ve zombilerle mücadele etmek için yarattıkları yeni düzenlemeler de yer almaktadır. Karakterler, çok sayıda zombiye karşı hayatta kalmak ve yaşama tutunmak için sık sık ölümcül çatışmalara girer.

Dizinin öyküsü korkunun yanı sıra, insanların hayatta kalmak için neler yapabileceği ve toplum kurallarının önemine de odaklanmaktadır. Dizide insanlar arasında kurulan bağlar, bağlılık ve güven unsurları da işlenir. Zombi salgınına karşı mücadele ederken insanların karşılaştığı zorluklar, işbirliği ve toplum kurallarının yeniden inşası hikâyesiyle birleştirilerek anlatılır.

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