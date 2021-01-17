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Netflix'ten 2021 yılı için flaş karar: Her hafta...

NETFLİX, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya girilen süreçte dijitale yoğun ilginin olmasından faydalanarak 2021 yılı boyunca her hafta yeni bir filmi izleyenlerle buluşturma kararı aldı.

Netflix'ten 2021 yılı için flaş karar: Her hafta...

Dijital film dizi platformu Netflix, üye sayısını arttırabilmek için yeni bir karar imza attı. 2021 yılı boyunca her hafta yeni bir filmi gösterime sokmayı planladığını duyuran Netflix böylelikle dikkat çekmeyi hedefliyor. 

BİR ÇOK DÜNYA YILDIZININ ADI GEÇİYOR

CNN'de yer alan habere göre, Netflix 2021 yılı boyunca her hafta yeni bir filmi izleyenlerle buluşturma kararı aldı. Netflix'te gösterime girecek filmler arasında Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep ve Ariana Granda gibi yıldızların yer aldığı Don't Look Up da bulunuyor.

Netflix'ten 2021 yılı için flaş karar: Her hafta...

KARANTİNADAN FAYDALANIYOR

Netflix'in her hafta yeni bir film kararı, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde sinema salonlarının kapalı olması, yeni filmlerin ilk gösterimlerini büyük salonlarda gerçekleştirememesi gibi nedenlere bağlandı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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