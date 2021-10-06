Netflix'ten çok konuşulan hata! Squid Game'in altyazı çevirileri yanlış mı yapıldı?

Squid Game isimli Güney Kore dizisi rekorlar kırmaya devam ediyor. Yapım acımasız bir hayatta kalma yarışması ve toplumsal eşitsizlik konularını ön plana alıyor. Rekor izleyici kitlesine ulaşan yapımda altyazıda yaşanan çeviri hataları ise gündeme oturdu.

Kore'deki izleyiciler, dizinin İngilizce versiyonunun gerçek anlamından tamamen farklı olduğunu öne sürdüler. Squid Game; ABD ve İngiltere'de en çok izlenen içerikler arasında yer alıyor. Kamuoyunda ‘Testere’ ve ‘Açlık Oyunları’ filmlerini çağrıştırdığı belirtiliyor.

İşkence ve toplu cinayet sahnelerinin bulunduğu Squid Game kısa süre içerisinde kült diziler arasına girerken diziyi izleyenler hangi dilde dizinin izlendiğinin de önemini vurguladılar.

Youngmi Mayer isimli New York'ta yaşayan Koreli komedyen, İngilizce altyazının oldukça kötü olduğunu ve orijinal anlamından tamamen farklı çıkarımların yapılabileceğini söyledi.

"DİYALOGLAR HARİKA ANCAK ÇEVİRİDE YOK"

Borç ve çaresizlik içindeki 456 insanın, 39 milyon dolar değerindeki ödülü kazanmak amacıyla yaşamlarını riske attıkları ölümcül oyunlara katılmaları dizinin konusunu oluşturuyor.

Komedyen Mayer TikTok platformu üzerinden yaptığı yayında İngilizce çevirilerin aşırı derecede hatalı olduğunu ve verilmek istenen mesajların tamamen kaybolmasına neden olduğunu söyledi. Mayer, “Diyaloglar harika yazılmış ancak çeviride bunun zerresi bile korunmamış” ifadelerine yer verdi.

TWİTTER'DAN ÖRNEKLER VERDİ

Mayer, Twitter hesabından da çeviri hatalarına örnekler verdi. Bir sahnede oyunculardan biri, diğerini kendisiyle oynaması için ikna etmeye uğraşıyor. İngilizce çeviride, “Dahi değilim ama yine de elimden çok iş gelir” denilirken, Orijinal dili Korece'de, “Çok zekiyimdir, sadece okumaya fırsatım olmadı” denildiği belirtiliyor. Komedyen yapılan vurgunun çok farklı olduğuna dikkat çekiyor.

SEBEBİ DÜŞÜK MAAŞ VE FAZLA İŞ YÜKÜ

Bu durumun sebebiyle ilgili yorumunda Mayer içeriklerin fazlalığını ve çevirmenlerin düşük maaşlarını işaret etti. Mayer, "Çevirmenler düşük maaş alıyor ve fazla çalışıyor ve bu onların suçu değil. Bu, sanatı takdir etmeyen yapımcıların hatasıdır" diyerek problemin yapımcılardan kaynaklandığını aktardı. Orijinal metinde aktarılmak istenen toplumdaki eğitim eşitsizliği iken, İngilizce çeviride aynı mesaj verilemiyor.

Konu hakkında Netflix'le iletişime geçmeye çalışan İngiliz Daily Mail gazetesi kendilerinden herhangi bir dönüş gelmediğini belirtti.