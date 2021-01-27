Netflix'ten iş ilanı: İstanbul'da açılacak ofis için eleman aranıyor!

Dünyanın en sevilen dizi ve film izleme uygulaması Netflix, İstanbul'da açacağı ofis için yönetici ilanı verdi. Başvuru şartlarından en dikkat çekici olanı ise benzer pozisyonda en az 5 yıl deneyim sahibi olunması koşulu.

"EN İYİ YETENEKLERİ ARAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Netflix, iş ilanlarını paylaştığı Netflix Jobs adlı web sitede yeni bir ilan yayımladı ve İstanbul’daki ofisi için bir yönetici aradığını duyurdu. Netflix, söz konusu iş ilanının açıklamasında, “Netflix genişledikçe, en iyi ve en parlak yetenekleri aramaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"KİLİT ROL OYNAYACAK"

Netflix, ekibine katılacak yöneticinin göreviyle ilgili olarak ise “EMEA’daki (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) genişlememizi desteklemek için deneyimli bir yönetici arıyoruz. EMEA Kurumsal Gayrimenkul, İşyeri ve Güvenlik ekibinin bir parçası olacak kişi, İstanbul'daki ofisin yönetiminde kilit bir rol oynayacak” açıklamasında bulunuyor.

5 YIL DENEYİM ŞARTI

Netflix’in açıklamasına göre söz konusu pozisyona başvuracak adayların benzer pozisyonda en az 5 yıl deneyime sahip olması; sosyal ilişkilerde başarılı ve iyi bir ekip çalışanı olması; motivasyonu yüksek, proaktif ve küçük ya da büyük herhangi bir sorun için çözüm üretmekten korkmayan; ofisin ihtiyaçlarına karşılık verebilen program çözme becerileri yüksek kişiler olması gerekiyor.

İLANDA YER ALAN DİĞER DETAYLAR

Netflix Jobs adlı web sitede yer alan ilanın tamamı şu şekilde:

İşyeri Müdürü, İstanbul

İstanbul, Türkiye

Kurumsal Gayrimenkul, İşyeri, Güvenlik ve Güvenlik

Orijinal programlamaya devam eden, hızlı genişleme ve dünya çapında büyüme ile Netflix'e katılmanın heyecan verici bir zamanı. Netflix genişledikçe, büyüme fırsatımızla ölçeklendirmek için en iyi ve en parlak yetenekleri aramaya devam ediyoruz. Daha fazla bilgi edinmek için kültürümüzü ve uzun vadeli bakış açımızı ziyaret edin .

EMEA Genişlememizi desteklemek için, deneyimli bir İşyeri İşyeri Yöneticisi arıyoruz. EMEA Kurumsal Gayrimenkul, İşyeri ve Güvenlik ekibinin bir parçası olarak başarılı kişi, İstanbul'daki kurumsal ofisin yönetiminde kilit bir rol oynayacaktır.

Özgürlük ve sorumluluk çevremizde büyümemize ayak uydurmak için uygulamalı, müşteri odaklı bir birey arıyoruz.

İşyeri ekibinin temel sorumlulukları, işyerinde günlük deneyimin ve arka ofis operasyonlarının yönetiminin sorunsuz çalışmasını sağlamaktır. Başarılı aday proaktif ve yaratıcı olacak ve kaynaklarımızı optimum şekilde kullandığımızdan emin olarak işyerindeki genel deneyimi iyileştirmek için yeni fikirler ifade etmeye teşvik edilecek. Başarılı aday, İşyeri EMEA Direktörüne rapor verecektir.

ROL:

Binanın günlük işleyişini ve işyeri hizmetlerini destekleyen İşyerini yönetin

İş ve operasyonel ihtiyaçları anlamak ve karşılamak için organizasyonun her seviyesindeki yerel paydaşlarla güçlü ilişkiler ve iletişim kurun

ADAY PROFİLİ: