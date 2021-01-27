Netflix'ten iş ilanı: İstanbul'da açılacak ofis için eleman aranıyor!
Dünyanın en sevilen film ve dizi izleme platformlarından biri olan Netflix, İstanbul'da yeni açacağı ofis için LinkedIn üzerinden iş ilanı yayımladı. Şirket, başvuruda bulunacak adaylar için en az 5 yıl deneyim şartı koştu.
Dünyanın en sevilen dizi ve film izleme uygulaması Netflix, İstanbul'da açacağı ofis için yönetici ilanı verdi. Başvuru şartlarından en dikkat çekici olanı ise benzer pozisyonda en az 5 yıl deneyim sahibi olunması koşulu.
"EN İYİ YETENEKLERİ ARAMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Netflix, iş ilanlarını paylaştığı Netflix Jobs adlı web sitede yeni bir ilan yayımladı ve İstanbul’daki ofisi için bir yönetici aradığını duyurdu. Netflix, söz konusu iş ilanının açıklamasında, “Netflix genişledikçe, en iyi ve en parlak yetenekleri aramaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
"KİLİT ROL OYNAYACAK"
Netflix, ekibine katılacak yöneticinin göreviyle ilgili olarak ise “EMEA’daki (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) genişlememizi desteklemek için deneyimli bir yönetici arıyoruz. EMEA Kurumsal Gayrimenkul, İşyeri ve Güvenlik ekibinin bir parçası olacak kişi, İstanbul'daki ofisin yönetiminde kilit bir rol oynayacak” açıklamasında bulunuyor.
5 YIL DENEYİM ŞARTI
Netflix’in açıklamasına göre söz konusu pozisyona başvuracak adayların benzer pozisyonda en az 5 yıl deneyime sahip olması; sosyal ilişkilerde başarılı ve iyi bir ekip çalışanı olması; motivasyonu yüksek, proaktif ve küçük ya da büyük herhangi bir sorun için çözüm üretmekten korkmayan; ofisin ihtiyaçlarına karşılık verebilen program çözme becerileri yüksek kişiler olması gerekiyor.
NETFLIX İŞ İLANLARINI GÖRMEK VE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
İLANDA YER ALAN DİĞER DETAYLAR
Netflix Jobs adlı web sitede yer alan ilanın tamamı şu şekilde:
İşyeri Müdürü, İstanbul
İstanbul, Türkiye
Kurumsal Gayrimenkul, İşyeri, Güvenlik ve Güvenlik
Orijinal programlamaya devam eden, hızlı genişleme ve dünya çapında büyüme ile Netflix'e katılmanın heyecan verici bir zamanı. Netflix genişledikçe, büyüme fırsatımızla ölçeklendirmek için en iyi ve en parlak yetenekleri aramaya devam ediyoruz. Daha fazla bilgi edinmek için kültürümüzü ve uzun vadeli bakış açımızı ziyaret edin .
EMEA Genişlememizi desteklemek için, deneyimli bir İşyeri İşyeri Yöneticisi arıyoruz. EMEA Kurumsal Gayrimenkul, İşyeri ve Güvenlik ekibinin bir parçası olarak başarılı kişi, İstanbul'daki kurumsal ofisin yönetiminde kilit bir rol oynayacaktır.
Özgürlük ve sorumluluk çevremizde büyümemize ayak uydurmak için uygulamalı, müşteri odaklı bir birey arıyoruz.
İşyeri ekibinin temel sorumlulukları, işyerinde günlük deneyimin ve arka ofis operasyonlarının yönetiminin sorunsuz çalışmasını sağlamaktır. Başarılı aday proaktif ve yaratıcı olacak ve kaynaklarımızı optimum şekilde kullandığımızdan emin olarak işyerindeki genel deneyimi iyileştirmek için yeni fikirler ifade etmeye teşvik edilecek. Başarılı aday, İşyeri EMEA Direktörüne rapor verecektir.
ROL:
- Binanın günlük işleyişini ve işyeri hizmetlerini destekleyen İşyerini yönetin
- İş ve operasyonel ihtiyaçları anlamak ve karşılamak için organizasyonun her seviyesindeki yerel paydaşlarla güçlü ilişkiler ve iletişim kurun
ADAY PROFİLİ:
- İşletme ve bakım için bina yönetimi ile irtibat
- Gün boyunca işyerinde sürekli kalitenin izlenmesinden ve sürdürülmesinden sorumlu
- Mümkün olan yerlerde iyileştirme alanlarını belirlemek için iş akışlarını değerlendirerek mevcut süreçlerin iyileştirilmesine katkıda bulunun
- Yer Planlama ve Yerleştirme, Tasarım ve İnşaat gibi ekiplerle iş birliği yaparak, değişiklikleri ve hareketleri planlamayı ve yürütmeyi içeren projelerde yardımcı olun
- Ofiste Sağlık ve Güvenliği korumaya yardımcı olun. Aylık teftişler yapmak, Güvenlik malzemelerinin sertifikalandırılmasını sağlamak
- Çalışma zeminlerinde hareketler, eklemeler ve değişikliklerle lider lojistik
- Malzeme yükleme / boşaltma dahil genel işçilik
- İşyerinde herhangi bir kesinti süresini en aza indirmek için acil durumlara gerektiği gibi müdahale edin
- Acil müdahale ekibinin bir üyesi olun
- Yeni çalışanları yeni iş yerlerinde karşılamaya ve kabul etmeye yardımcı olun
- Ofis içinde özel etkinliklerin koordinasyonuna ve düzenlenmesine yardımcı olmak
- Bazıları çağrı üzerine kullanılabilirlik, mesai saatleri dışında esnek program / acil durum desteği
- Gerektiği gibi bazı geçici idari ve finans görevleri
- Bu rolde başarılı olmak için benzer bir pozisyonda en az 5 yıl deneyim gereklidir.
- Tüm iç ve dış paydaşlarla başarılı ilişkiler sürdürme becerisine sahip, yaklaşılabilir ve sosyal eğilimde güçlü bir takım oyuncusu
- Kendi kendini motive eden ve proaktif, uygulamalı ve ne kadar büyük veya küçük olursa olsun herhangi bir sorunu çözmekten korkma
- İşyerinin mevcut ihtiyaçlarına tepki verme yeteneği ile kanıtlanabilir problem çözme becerileri, genellikle yerinde karar vermeyi gerektirir
- Detaylara ve mükemmel organizasyon becerilerine büyük önem
- Hızlı tempolu yaratıcı bir ortamda çoklu göreve alışkın, ekip ihtiyaçlarını tahmin etme ve buna göre yanıt verme becerisi
- Esnek tutum ve bazen normal çalışma saatleri dışında çalışma isteği
- Gmail, Google Dokümanlar vb. İle ilgili bilgi ve yeterlilik
- Almanca ve İngilizce'de iyi sözlü ve yazılı iletişim becerileri
- Bir ortamı A + kalitesi yapan küçük ayrıntılara dikkat
- Kültürümüz hakkında net bir anlayış sergileyin