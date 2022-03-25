Netflix’ten kullanıcılara müjde! Netflix Games oyunseverlerle buluşuyor: “Ekstra ücret ödemek gerekmiyor”

Netflix, Kasım ayında ‘Netflix Games’ adıyla başlayan oyun serüvenine hız kesmeden devam ediyor. İlk etapta mobil kullanıcılara hitap eden, Stranger Things 1984 gibi çerezlik tadında oyunlarla hizmet gösteren platform oyunseverlere müjdeyi vererek, ilk FPS oyunu Shatter Remastered ile kullanıcı karşısına çıktı.

BİR STÜDYO DAHA SATIN ALDI

Bir yandan oyun stüdyolarını da gözüne kestiren Netflix, bu bağlamda geçtiğimiz aylarda yapılan duyuruyla, Stranger Things: Puzzle Tales oyunuyla tanınan Finlandiya merkezli Next Games’i ve Oxenfree geliştiricisi Night School Studio’yu bünyesine kattı. Şirket, aradan çok geçmeden bir stüdyoyu daha satın aldığını açıkladı.

“OYUNLARIN GELECEĞİNE ŞEKİL VERECEĞİZ”

Amir Rahimi ekibin deneyiminden faydalanarak Netflix üyelerine harika oyunlar sunabileceklerini vurgularken; Boss Fight Entertainment kurucuları oyunculara istedikleri yerde oynayabilecekleri basit, güzel ve eğlenceli oyunlar sunmayı misyon edindiklerine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

“Netflix’in üye aboneliklerinin bir parçası olarak reklamsız oyunlar sunma konusundaki kararlılığı, bizim gibi oyun geliştiricilerin para kazanmayı dert etmeksizin keyifli oyunlar yaratmaya odaklanmasına olanak tanıyor. Netflix’e oyun geliştirme konusunda böylesine erken bir aşamada katılmış olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Böylece sevdiğimiz işi yapmaya devam ederken Netflix’te oyunların geleceğine birlikte şekil verebileceğiz.

Netflix Games kapsamındaki oyunlar sadece Android ve iOS‘ta oynanabiliyor. Windows, Mac, Linux gibi bilgisayar platformlarına maalesef yüklenemiyor. Ayrıca oyunları oynamak için ekstra ücret ödemek de gerekmiyor. Abonelik paketiniz ne olursa olsun, tüm oyunlara erişebiliyorsunuz.”

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