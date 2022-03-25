Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası önemli açıklamalarBeşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı bitmek bilmiyor! Cimbom, Beşiktaşlı yıldıza kafayı taktı! Sezon sonu...Kadir gecesi ne zamandır? O günün kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Mübarek gece ne zaman, hangi gün 2022 ?Yasak Elma 136. bölüm fragmanı yayınlandı! Kumru annesi tarafından zehirleniyor! Biran Damla Yılmaz diziye veda mı edecek?Celladına aşık olmak dedikleri! Berfin Özek, suratına kezzap atan sevgilisi Ozan Çeltik ile evlendi! Görenler, duyanlar inanamadı!Melih Altınok'tan Et ve Süt Kurumu Müdürü Osman Uzun'un et zammı sözlerine tepki: Erdoğan'ın her kesime verdiği güveni zedeliyorlarTRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 24.Bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle YoutubeATV Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle YoutubeNetflix’ten kullanıcılara müjde! Netflix Games oyunseverlerle buluşuyor: “Ekstra ücret ödemek gerekmiyor”Kanal D Camdaki Kız 36. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Netflix’ten kullanıcılara müjde! Netflix Games oyunseverlerle buluşuyor: “Ekstra ücret ödemek gerekmiyor”

Netflix’ten kullanıcılara müjde! Netflix Games oyunseverlerle buluşuyor: “Ekstra ücret ödemek gerekmiyor”

Ünlü dizi ve film platformu oyunseverlere yeni bir müjde verdi. Ünlü platform, “Netflix Games” bir stüdyo daha satın aldığını açıklayarak, “Oyunları oynamak için ekstra ücret ödemek gerekmiyor” ifadelerini kullandı.

Netflix’ten kullanıcılara müjde! Netflix Games oyunseverlerle buluşuyor: “Ekstra ücret ödemek gerekmiyor”

Netflix, Kasım ayında ‘Netflix Games’ adıyla başlayan oyun serüvenine hız kesmeden devam ediyor. İlk etapta mobil kullanıcılara hitap eden, Stranger Things 1984 gibi çerezlik tadında oyunlarla hizmet gösteren platform oyunseverlere müjdeyi vererek, ilk FPS oyunu Shatter Remastered ile kullanıcı karşısına çıktı.

Netflix’ten kullanıcılara müjde! Netflix Games oyunseverlerle buluşuyor: Ekstra ücret ödemek gerekmiyor

BİR STÜDYO DAHA SATIN ALDI

Bir yandan oyun stüdyolarını da gözüne kestiren Netflix, bu bağlamda geçtiğimiz aylarda yapılan duyuruyla, Stranger Things: Puzzle Tales oyunuyla tanınan Finlandiya merkezli Next Games’i ve Oxenfree geliştiricisi Night School Studio’yu bünyesine kattı. Şirket, aradan çok geçmeden bir stüdyoyu daha satın aldığını açıkladı.

Netflix’ten kullanıcılara müjde! Netflix Games oyunseverlerle buluşuyor: Ekstra ücret ödemek gerekmiyor

“OYUNLARIN GELECEĞİNE ŞEKİL VERECEĞİZ”

Amir Rahimi ekibin deneyiminden faydalanarak Netflix üyelerine harika oyunlar sunabileceklerini vurgularken; Boss Fight Entertainment kurucuları oyunculara istedikleri yerde oynayabilecekleri basit, güzel ve eğlenceli oyunlar sunmayı misyon edindiklerine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

“Netflix’in üye aboneliklerinin bir parçası olarak reklamsız oyunlar sunma konusundaki kararlılığı, bizim gibi oyun geliştiricilerin para kazanmayı dert etmeksizin keyifli oyunlar yaratmaya odaklanmasına olanak tanıyor. Netflix’e oyun geliştirme konusunda böylesine erken bir aşamada katılmış olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Böylece sevdiğimiz işi yapmaya devam ederken Netflix’te oyunların geleceğine birlikte şekil verebileceğiz.

Netflix Games kapsamındaki oyunlar sadece Android ve iOS‘ta oynanabiliyor. Windows, Mac, Linux gibi bilgisayar platformlarına maalesef yüklenemiyor. Ayrıca oyunları oynamak için ekstra ücret ödemek de gerekmiyor. Abonelik paketiniz ne olursa olsun, tüm oyunlara erişebiliyorsunuz.”

{TITLE_STRIP}Netflix şifrelerini paylaşanlar şimdi yandı! Milyonlarca kullanıcıyı kahredecek haber geldi!

{TITLE_STRIP}Netflix The Walking Dead 11. sezon ne zaman başlayacak? Final bölümü ne zaman yayınlanacak?

{TITLE_STRIP}Cem Yılmaz'ın son gösterisi Netflix'te! The Witcher sosyal medyayı salladı!

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT