Netflix'ten kullanıcılarını meraklandıran açıklama! Daha önce hiç yapılmayan bir şey gerçekleştirilecek...

Dünyanın en çok kullanılan online içerik platformu Netflix'ten üyelerini meraklandıran bir açıklama geldi. Şirket, daha önce hiç denememiş oldukları bir şeyi hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı. İşte o haber...

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Netflix'ten kullanıcılarını meraklandıran açıklama! Daha önce hiç yapılmayan bir şey gerçekleştirilecek... 1

Dünyanın en popüler dizi-film ve içerik platformu Netflix, kullanıcılarına bugüne kadar hiç yapmamış oldukları bir şeyi hayata geçireceklerini duyurdu.

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