Netflix'ten kullanıcılarını meraklandıran açıklama! Daha önce hiç yapılmayan bir şey gerçekleştirilecek... Dünyanın en çok kullanılan online içerik platformu Netflix'ten üyelerini meraklandıran bir açıklama geldi. Şirket, daha önce hiç denememiş oldukları bir şeyi hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı. İşte o haber...