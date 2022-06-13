13 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 13 Haziran 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıOn Numara sonuçları 13 Haziran 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 13 Haziran 2022Dünyada böyle evlilik görülmedi! Taylandlı adam sevgilim dediği kobra yılanıyla evlendi!TV8 Survivor All Star 132. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeNetflix'ten Squid Game'in 2. sezonu için müjde!Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf "Başımıza taş yağacak" dedirtti! "Kocamı ağabeyiyle..."Şehit Uzman Çavuş Ramazan Gök kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi, bekar mı?Ulaşıma bir zam daha geldi! Yüksek hızlı tren fiyatlarına yüzde 30 zam!Son dakika | Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit olduTürkiye'nin IQ seviyesi en yüksek ili belli oldu! Dibi gören isim şaşkına çevirdi!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Netflix'ten Squid Game'in 2. sezonu için müjde!

Netflix'ten Squid Game'in 2. sezonu için müjde!

Favori dizi-film platformu Netflix, yayınlandığı ilk günden itibaren adından sıkça söz ettiren Squid Game dizisinin 2. sezonuyla alakalı merak uyandıran bir gönderi paylaştı.

Dizi-film platformu Netflix'te yayınlandığı ilk günden beri adından söz ettiren, orijinal konusuyla milyonlarca kişi tarafından izlenen Squid Game'in 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İzlenme rekorları kırması ve dünyada adından en çok söz ettiren yapımlardan biri olması 12 gün bile sürmeyen dizinin 1. sezonun hazırlık ve yayınlanma süreci 12 yıl sürmüştü.

Netflix'ten Squid Game'in 2. sezonu için müjde!
 

2. SEZON İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

17 Eylül 2021 tarihinde Netflix'te gösterime sunulan ve yayınlandığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kıran "Squid Game"in 2. sezonu için müjde verildi. 

Netflix'ten Squid Game'in 2. sezonu için müjde!


“Squid Game”in senaristi, yönetmeni ve yapımcısı olarak, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sesleniyorum: Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yakında, Gi-hun geri dönüyor. Gemi Aslanı da öyle. 

 

Netflix'ten Squid Game'in 2. sezonu için müjde!

Dizi severler tarafından heyecanla beklenen 2. sezonun 2023 yılında yayınlaması bekleniyor.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT