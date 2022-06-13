Netflix'ten Squid Game'in 2. sezonu için müjde!

Dizi-film platformu Netflix'te yayınlandığı ilk günden beri adından söz ettiren, orijinal konusuyla milyonlarca kişi tarafından izlenen Squid Game'in 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İzlenme rekorları kırması ve dünyada adından en çok söz ettiren yapımlardan biri olması 12 gün bile sürmeyen dizinin 1. sezonun hazırlık ve yayınlanma süreci 12 yıl sürmüştü.





2. SEZON İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

17 Eylül 2021 tarihinde Netflix'te gösterime sunulan ve yayınlandığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kıran "Squid Game"in 2. sezonu için müjde verildi.



“Squid Game”in senaristi, yönetmeni ve yapımcısı olarak, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sesleniyorum: Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yakında, Gi-hun geri dönüyor. Gemi Aslanı da öyle.





Dizi severler tarafından heyecanla beklenen 2. sezonun 2023 yılında yayınlaması bekleniyor.