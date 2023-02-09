Neto Berola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neto Berola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neto Berola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neto Berola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neto Berola 18 Kasım 1987 tarihinde Buerarema şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sosthenes José Santos Salles şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neto Berola Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Neto Berola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Neto Berola'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Neto Berola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Neto Berola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Neto Berola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neto Berola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Nisan 2009 yılında EC Vitória

3 Mayıs 2010 yılında Atlético-MG

24 Haziran 2014 yılında Al-Wasl

27 Şubat 2015 yılında Atlético-MG

3 Haziran 2015 yılında Santos FC

30 Haziran 2016 yılında Atlético-MG

26 Temmuz 2016 yılında Coritiba FC

19 Ocak 2018 yılında Tiburones Rojos

23 Temmuz 2018 yılında CSA

1 Ocak 2019 yılında América-MG

1 Nisan 2021 yılında Confiança-SE

19 Ocak 2022 yılında Ituano

Neto Berola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neto Berola şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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