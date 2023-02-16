Neto Borges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neto Borges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neto Borges adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neto Borges Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neto Borges 13 Eylül 1996 tarihinde Saubara şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Vivaldo Borges dos Santos Neto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neto Borges Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSSM yapmaktadır. Neto Borges, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Neto Borges'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Neto Borges Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Neto Borges isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Neto Borges Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neto Borges futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Hammarby

3 Ocak 2019 yılında KRC Genk

12 Ağu 2020 yılında Vasco da Gama

23 Haziran 2021 yılında KRC Genk

7 Ağu 2021 yılında Tondela

30 Haziran 2022 yılında KRC Genk

1 Temmuz 2022 yılında Clermont Foot

Neto Borges Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neto Borges şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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