Neto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neto 11 Eylül 2002 tarihinde Guanambi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antônio Fialho de Carvalho Neto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neto Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Neto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Neto'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Neto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.neto02/

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Neto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Neto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Neto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2023 yılında Chapecoense

30 Kasım 2023 yılında Atlético-MG

Neto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neto şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Neto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 30 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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