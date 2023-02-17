Neto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neto 14 Şubat 1993 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Antero Neto Gomes da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neto Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Neto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Neto'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Neto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Neto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Neto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Dietikon

1 Temmuz 2016 yılında FC Tuggen

1 Ocak 2017 yılında United Zürich

1 Temmuz 2017 yılında FC Köniz

1 Temmuz 2018 yılında FC Breitenrain

24 Eylül 2018 yılında FC Biel-Bienne

30 Haziran 2019 yılında FC Breitenrain

Neto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neto şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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