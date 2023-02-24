Neto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neto 27 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Roosewelt Souza Neto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neto Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Maracana-Minsk yapmaktadır. Neto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Neto'nin FK Podgorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Neto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Neto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Neto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mayıs 2021 yılında Confiança-SE

17 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

8 Ağustos 2022 yılında FK Podgorica

Neto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neto şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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