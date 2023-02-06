Neto Moura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neto Moura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neto Moura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neto Moura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neto Moura 6 Ağu 1996 tarihinde Atalaia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antonio Francisco Moura Neto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neto Moura Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Neto Moura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Neto Moura'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Neto Moura Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_netomouraa/

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Neto Moura Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Neto Moura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Neto Moura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neto Moura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında Sport Recife

1 Temmuz 2017 yılında América-MG

31 Aralık 2017 yılında Sport Recife

28 Ocak 2019 yılında Vila Nova FC

30 Ağu 2019 yılında Mirassol-SP

9 Haziran 2020 yılında Ponte Preta

31 Ocak 2021 yılında Mirassol-SP

16 Eylül 2021 yılında Remo

5 Ocak 2022 yılında Mirassol-SP

11 Nisan 2022 yılında Cruzeiro

12 Eylül 2022 yılında Mirassol-SP

13 Eylül 2022 yılında Cruzeiro

Neto Moura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neto Moura şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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