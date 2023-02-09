Neto Pessoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neto Pessoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neto Pessoa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neto Pessoa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neto Pessoa 16 Mayıs 1994 tarihinde Rio Branco şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Altemir Cordeiro Pessôa Neto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neto Pessoa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Sports yapmaktadır. Neto Pessoa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Neto Pessoa'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Neto Pessoa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Neto Pessoa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Neto Pessoa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neto Pessoa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Aralık 2018 yılında ABC FC

24 Mayıs 2019 yılında Náutico

11 Aralık 2019 yılında Ypiranga-RS

18 Şubat 2021 yılında Botafogo-SP

14 Eylül 2021 yılında Remo

19 Ocak 2022 yılında Sabah

20 Temmuz 2022 yılında Vila Nova FC

Neto Pessoa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neto Pessoa şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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