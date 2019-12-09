NetWork Sonbahar/Kış koleksiyonları hazır

İSTANBUL (AA) - NetWork yılbaşı kapsül koleksiyonu ve kadın-erkek Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonu tüketicilerin beğenisine sunuldu.

NetWork açıklamasına göre, NetWork, yeni yılı iddialı ve parlak tasarımlardan oluşan sınırlı sayıdaki yılbaşı kapsül koleksiyonu ile karşılıyor. Her daim zamansız ve cesur stilden beslenen NetWork Sonbahar/Kış 2019-20 Kadın Koleksiyonu, keyifli davetler için öne çıkıyor.

NetWork, 2020’yi karşılarken yılbaşı gecesi için özel olarak hazırlanmış, sınırlı sayıda parçadan oluşan özel bir seçki sunuyor. Göz alıcı işlemeler, payetler, cüretkar dekolteler ve modern kesimlerin hakim olduğu tasarımlar arasında ışıltılı veya kadife kumaşlı mini ve midi elbiseler yer alıyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, NetWork erkeği, yeni yılı karşılarken Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonundaki smokinler ve takım elbiselerle tüm dikkatleri üstüne çekiyor. Şal yaka ve tek düğme detaylarıyla öne çıkan tasarımlar arasında kruvaze ceketler özellikle göze çarpıyor.

Kaynak: AA