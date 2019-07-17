NEÜ’de bazı bölümlere ilk defa öğrenci kabulü yapılacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) gelecek eğitim öğretim yılı içinde bazı bölümlere ilk defa öğrenci kabulü yapacak.

İlk defa öğrenci alacak olan bu bölümler öğrencilerin tercih dönemlerinde dikkatlerini çekecek, tercihlerini etkileyebilecek. Bu kapsamda NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Sinema ve Televizyon Programı ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı, Turizm Fakültesi bünyesinde Turizm Rehberliği Programı (İ.Ö) ve Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı ilk kez öğrenci alacak. Bu sayede ülkenin ihtiyacı olan alanlarda gençler yetişecek. Sinema ve Televizyon programı 40, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı 40, Turizm Rehberliği programı (İ.Ö) 40, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı 40 kişilik kontenjana sahip olacak. Bu bölümler Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih kılavuzunda da yer alıyor.

Kaynak: İHA