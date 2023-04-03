Neven İvandekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neven İvandekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Neven İvandekic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Neven İvandekic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.