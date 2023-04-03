Neven İvandekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neven İvandekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neven İvandekic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Neven İvandekic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Neven İvandekic 17 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Neven İvandekic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Stanisic futbol takımında oynamaktadır. FK Stanisic takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Neven İvandekic'nin FK Stanisic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Neven İvandekic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Neven İvandekic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Spartak U19
10 Şubat 2023 yılında FK Stanisic
Neven İvandekic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Neven İvandekic şuan FK Stanisic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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