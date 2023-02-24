Neven Plisnic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neven Plisnic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Neven Plisnic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Neven Plisnic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.