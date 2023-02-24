Neven Plisnic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neven Plisnic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neven Plisnic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Neven Plisnic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Neven Plisnic 24 Haziran 2006 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Neven Plisnic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Tekstilac Derventa U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Tekstilac Derventa U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Neven Plisnic'nin FK Tekstilac Derventa U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Neven Plisnic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Neven Plisnic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Neven Plisnic şuan FK Tekstilac Derventa U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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