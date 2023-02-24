Neven Vujica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neven Vujica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neven Vujica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neven Vujica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neven Vujica 16 Ekim 1996 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neven Vujica Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Neven Vujica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFK SIMM-BAU futbol takımında oynamaktadır. BFK SIMM-BAU takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Neven Vujica'nin BFK SIMM-BAU ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Neven Vujica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Neven Vujica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Neven Vujica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neven Vujica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2014 yılında NK Vitez U19

1 Temmuz 2015 yılında Travnik

8 Mart 2016 yılında NK Novi Travnik

30 Ocak 2017 yılında Stadtallendorf

15 Ağustos 2017 yılında NK Jajce

8 Temmuz 2018 yılında FSV Fernwald

10 Temmuz 2019 yılında SV 1910 Neuhof

31 Ocak 2020 yılında NK Jajce

31 Temmuz 2020 yılında Travnik

31 Ocak 2022 yılında GOSK Gabela

1 Temmuz 2022 yılında Zwettl

16 Ocak 2023 yılında Simm-Bau

Neven Vujica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neven Vujica şuan BFK SIMM-BAU takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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