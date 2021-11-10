Neveser ne demek, TDK'ya göre Neveser kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Neveser ne demek? Neveser TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi neveser kelimesi. Peki neveser ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre neveser nedir, neveser kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEVESER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Neveser kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Neveser kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre neveser kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam

