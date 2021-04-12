Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nde flaş istifalar yaşandı. 2 kurucu isim partisiyle yollarını ayırdı. Peki Nevim Bilici kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | İstifa mı etti? | Nevim Bilici Deva Partisinden neden istifa etti? İşte ayrıntılar...

NEVİM BİLİCİ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Nevim Bilici, 1967'de Trabzon'da dünyaya geldi.

Bursa Kız Lisesi'ni bitirdi. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Dergi, radyo ve TV programlarına metin yazarlığı yaptı. Orta derecede İngilizce bilen Nevim Bilici ev hanımıdır, evli ve 2 çocuk annesidir.

NEVİM BİLİCİ İSTİFA MI ETTİ?

Nevim Bilici, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden istifa etti.

NEVİM BİLİCİ DEVA PARTİSİNDEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Nevim Bilici'nin istifa sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...