Nevrasteni ne demek, TDK'ya göre Nevrasteni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nevrasteni ne demek? Nevrasteni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nevrasteni kelimesi. Peki nevrasteni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nevrasteni nedir, nevrasteni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEVRASTENİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nevrasteni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nevrasteni kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nevrasteni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Baş ağrıları, sindirim güçlükleri vb. fiziksel rahatsızlıklar ve ruhsal görevlerde gevşeme ve bitkinlik biçiminde görülen, sinirsel güçlerin zayıflamasından doğan nevroz, sinir argınlığı



NEVRASTENİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mefkûre birdenbire kaybolmayıp yavaş yavaş zayıflarsa şeker hastalığı, nevrasteni, isteri başlarmış.

