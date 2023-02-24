Nevres Fejzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nevres Fejzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nevres Fejzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nevres Fejzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nevres Fejzic 4 Kasım 1990 tarihinde Zvornik şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nevres Fejzić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nevres Fejzic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Socceragent24 yapmaktadır. Nevres Fejzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nevres Fejzic'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nevres Fejzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nevres Fejzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nevres Fejzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nevres Fejzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Travnik

22 Temmuz 2014 yılında NK Jajce

1 Temmuz 2017 yılında FK Krupa

1 Temmuz 2018 yılında FK Tuzla City

Nevres Fejzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nevres Fejzic şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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