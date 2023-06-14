Nevresim takımı 299 TL, 9 kg toz deterjan 199 TL! ŞOK'ta büyük indirim o tarihte başlıyor

ŞOK aktüel ürünlerinde bu hafta yok yok. Yayınlanan katalog çok geçmeden ilgi odağı haline gelirken çeyiz yapacak genç kızların aradığı her şey ŞOK kataloğunda yer aldı. Pijama takımından nevresim takımına birçok ürün uygun fiyatlı raflar da yerini aldı.

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Nevresim takımı 299 TL, 9 kg toz deterjan 199 TL! ŞOK'ta büyük indirim o tarihte başlıyor

ŞOK aktüel ürünleri her hafta daha fazla ilgi görmeye devam ederken domates salçası, dondurma, peynir, tereyağı, zeytin, yoğurt, bulgur, pirinç, toz deterjan, yumuşatıcı, şampuan, kapı önünü paspası, ütü masası, terlik, kahve makinesi ve daha birçok ürün piyasanın çok altın satışa çıkartıldı.

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 3.999 TL

Fakir Base Türk Kahve Makinesi 649 TL

Kumsal Bej Sahan Seti 2'li 199 TL

Kumsal Bej Tava Seti 2'li 199 TL

Amboss Kuvars Döküm Tencere 20 cm 399 TL

Amboss Kuvars Döküm Tencere 24 cm 429 TL

Amboss Kuvars Döküm Tencere 28 cm 479 TL

Amboss Ametist Matik Düdüklü Tencere 899 TL

Kumsal Kare Saklama Kabı Set 3'lü 99,95 TL

Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 1 Litre 34,95 TL

Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 2 Litre 39,95 TL

Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 3 Litre 49,95 TL

Oval Kahvaltılık 200 ml 12,95 TL

Şeffaf Bakır Turşu Kabı 1250 ml 49,95 TL

Plastik Çırpıcı, Kepçe, Spatula, Kaşık, Kevgir 16,95 TL

Dikdörtgen Baskılı Tepsi 99,95 TL

ŞOK

Hasır Sepet 3'lü 199 TL

Kumsal Kase / Süzgeçli Kase 22,95 TL

Erzak Kabı 4 Litre 79,95 TL

Seramik Kase 15 cm 14,95 TL

Seramik Tabak 18 cm 14,95 TL

Pai Erzak Kabı 3'lü 129 TL

Çiçek Desenli Kesim Panosu / Ahşap Tepsi 64,95 TL

Çiçek Desenli Bulaşık Altlığı 19,95 TL

Çift Kişilik Ranforce Nevresim Seti 299 TL

Ranforce Yastık Kılıfı 2'li 59,95 TL

Klimalı Yastık 119 TL

Kadın Pijama Takımı 139 TL

Nakışlı Yüz Havlusu 49,95 TL

Nakışlı El Havlusu 24,95 TL

Dantelli Slip 21,95 TL

Altın Gövde Mini Abajur 119 TL

Sinbo 3 Raflı Lambader 229 TL

Sinbo Mini Abajur 99,95 TL

Dantelli Bralet 89,95 TL

Kadın Tek Toka Terlik 69,95 TL

Kadın Örgü Bantlı Terlik 69,95 TL

Kumsal VIP Set Junior %100 Temiz Su 199 TL

Perfore Ütü Masası 449 TL

Kapı Önü Paspası 34,95 TL

Kadın Aksesuarlı Terlik 54,95 TL

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