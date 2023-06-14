Nevresim takımı 299 TL, 9 kg toz deterjan 199 TL! ŞOK'ta büyük indirim o tarihte başlıyor ŞOK aktüel ürünlerinde bu hafta yok yok. Yayınlanan katalog çok geçmeden ilgi odağı haline gelirken çeyiz yapacak genç kızların aradığı her şey ŞOK kataloğunda yer aldı. Pijama takımından nevresim takımına birçok ürün uygun fiyatlı raflar da yerini aldı.