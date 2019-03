Nevruz ateşi Eskişehir’den yakıldı

Her yıl geleneksel olarak kutlanan ve doğanın uyanışı olarak sembolize edilen Nevruz Bayramı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımı ile Eskişehir'den başlatıldı.

Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Eskişehir'e gelen Fuat Oktay, son olarak Anadolu Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Nevruz programına katıldı. Anadolu Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Oktay'ın yanı sıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı, ilgililer ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı. Etkinliğin hemen başında Fuat Oktay, bayram için hazırlanan alanda Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliğini selamladı. Burada fotoğraf çektiren Oktay, ardından ateşi yakarak programı başlattı. Buradan uluslararası öğrencileri selamlayarak yürüyen Fuat Oktay, kutlamaların geleneksel tatlarından keşkek karıştırarak tadına baktı. Keşkeğin birlik ve beraberliği temsil ettiğini belirten Oktay, bereketli olmasını temenni etti. Ardından Oktay, eline aldığı çekiç ile birlikte demir dövdü.

"Nevruz ata yadigarı Türkistan'dan doğan bir bereket ve sevgi bayramıdır"

Burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Nevruz'un tabiatın uyanışını anlattığını belirtti. Oktay, "Orta Asya'dan Balkanlara kadar çok geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz'un tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Nevruz vakti, tabiatın uyanışını ne güzel anlatmış şair. "Nevruz olalı cihanı görsen, bu kevn ile mekanı görsen, sığmaz kanuma bu canı görsen, meğer nevruz gelmiştir musavver, ki olmuştur cihan yine münevver." Nevruz asırlardır birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olmuştur. Orta Asya'dan Avrupa içlerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada toprağın uyandığı gün olarak kutlanmaktadır. Nevruz ata yadigarı Türkistan'dan doğan bir bereket ve sevgi bayramıdır. Nevruz Türk dünyasının kültürel ortak mirasıdır. Ne mutlu bizlere ki bugün dünyanın farklı ülkelerinden siz genç arkadaşlarımızla bir arada böyle muhteşem bir atmosferde Nevruz Bayramımızı kutluyoruz. Nevruz Bayramının ruhuna uygun olarak Türk dünyasının kültür başkentlerinden Eskişehir'de kardeşliğimizi sizlerle daha da perçinliyoruz. Farklılıklarımızı zenginlik görerek, hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden tam bir kardeşlik ikliminde hep birlikte Nevruz'u idrak ediyoruz. Bizleri bir araya getiren Anadolu Üniversitesine ve Yurtdışı Türkler Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

"Sınır güvenliğine verdiğimiz önemi siber saldırılara karşı da veriyoruz"

Sanal dünyanın gerçeğinin zaman zaman önüne geçtiğini vurgulayan Oktay, "Sanal dünya ile gerçeği arasında kaybolan sanal oyunlarla gerçeği karartılan hatta intihara sürüklenen gençlerimizin, çocuklarımızın dramları ile karşılaşıyoruz. Siyasetçiler, anne-babalar, hocalar, öğrenciler olarak bu duruma karşı tüm tedbirleri de almak durumundayız. Uyuşturucu, içki, sigara ve kumar ile beraber aileler ve yöneticiler olarak sanal bağımlılık gibi sorunlarla da mücadele etmek zorundayız. Bunu sadece milletimiz ve ülkemiz için değil aynı zamanda sizlerin evlatlarının da geleceği için yapacağız. Bu anlayışla adımlarımızı atıyor, yaşadığımız hadiselerin ışığında yarınımıza da istikamet çiziyoruz. Devletimizin sınır güvenliğine verdiğimiz önemin aynısını siber saldırılar karşısında bilgi güvenliğine verdiğimiz önem. Tarihimizden güç alarak bilinen şekli ile 2 bin 200 yılı aşan mazimizden gerekli dersleri çıkartarak istikbalimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Başarılarımızın sayısını artırmaya, zaferlerimizin çapını büyütmeye tarihten ders alarak yürümeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Terör örgütlerinin genç zihinleri bulandırmasına asla göz yummadık"

İstanbul'da yarın düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulunan Fuat Oktay, dünyaya örnek olunan duruşun hiçbir zaman kaybedilmeyeceğini vurguladı. Oktay, şöyle konuştu:

"Teröre, ön yargıya, şiddete ve ayrımcılığa, şiddete ve İslam düşmanlığına karşı samimiyetle nerede durduğumuzu tekrar teyit ettik, oradaki kardeşlerimizle birlikte olduk. Orada onların yanında bulunduk. Bunun yanı sıra İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi toplantısını gerçekleştirecek. Bizim ilkelerimiz ve hassasiyetlerimiz bellidir. Bizim inandığımız değerler bellidir. Bugüne kadar şiddeti bir mücadele yöntemi olarak kullananlara asla ve asla müsamaha göstermedik. Terör örgütlerinin genç zihinleri bulandırmasına, esir almasına asla göz yummadık. Meşru zemin varken, demokrasi, diplomasi, sandık varken başka yolları tercih edenlere asla ve asla taviz vermedik ve bundan sonra da vermeyeceğiz. Terörün her türlüsü ile mücadele ettik. Bundan sonra da bu kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Kökeni, inancı veya coğrafyası ne olursa olsun her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergilemeye devam edeceğiz. Dünyaya örnek olan engin duruşumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Ben özellikle genç kardeşlerimizden milletimizin kadim değerlerine sıkı sıkıya sarılmalarını istiyorum. Sosyal medyanın tehditlerinde gizlenen niyeti karanlık olan, kendisi karanlık, emelleri karanlık tiplerin gençlerin ve çocukların o berrak, o saf zihinlerini zehirlemesine asla müsaade etmeyiz. Terör örgütlerinin, fanatizmin gençlerin heyecanını yönlendirmesine asla göz yummayız. Nevruz ile gelen baharın tazeliğini, bu kardeşlik iklimini ve birlik ve beraberliğimizi her daim bir tutarak yarınlara taşıyalım. Bu düşüncelerle tekrar milletimizin ve Türk dünyasının Nevruz Bayramını bir kez daha kutluyorum."

Kaynak: İHA