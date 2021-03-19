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Nevruz bayramı ne zaman, hangi gün 2021? Nevruz'u kimler kutlar?

Dünyanın bir çok ülkesinde kutlanan Nevruz bayramı ülkelerin kültürlerine göre farklı şekillerde kutlanmaktadır. Her ülke Nevruz Bayramı'nı değişik biçimlerde kutlar. Peki Türkiye'de Nevruz bayramı ne zaman 2021? Nevruz hangi gündür? Nevruz'u kimler kutlar?

Nevruz bayramı ne zaman, hangi gün 2021? Nevruz'u kimler kutlar?

Nevruz Bayramı, Anadolu ve Orta Asya kültürlerinde baharın gelişini müjdelemektedir. Baharın gelişini simgeleyen Nevruz, Türkiye'de de büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Peki bu yıl Nevruz hangi gündür? Nevruz bayramı ne zaman 2021? Nevruz'u kimler kutlar?

NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2021?

Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte Nevruz ne zaman 2021 sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Nevruz Bayramı Türkiye'de 20 Mart 2021 Cumartesi günü kutlanacak.

NEVRUZ'U KİMLER KUTLAR?

Nevruz kışın etkisini yitirip, baharın etkilerinin iyice kendini göstereceği tarihler yaklaşırken kutlanır. 

Nevruz'un adı yazılı olarak ilk defa 2. yüzyılda Pers kaynaklarında geçiyor. İran ve Bahai takvimlerine göre senenin ilk gününü simgeleyen Nevruz, günümüz İran'ında da şenlik olarak kutlanmaktadır. Kimi topluluklar bu bayramı 21 Mart'ta kutlarken, bazıları Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlamasını temsilen, 22 veya 23 Mart'ta kutluyor.

Aynı zamanda, Zerdüştlük, hem de Bahailer için de kutsal bir gündür ve tatil olarak kutlanır. Kürtlerde, Nevruz bayramının Kürt ve İran mitolojisindeki Demirci Kawa Efsanesi'ne dayandığına inanılmaktadır. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında ise Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanmaktadır. 

Nevruz bayramı ne zaman, hangi gün 2021? Nevruz'u kimler kutlar?

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