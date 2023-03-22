Nevruz etkinliğinde terör örgütü paçavraları açıldı, 186 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları ve paçavralarını açtıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın ardından 186 şüpheli gözaltına alındı.

YAYINLAMA
Google News
Nevruz etkinliğinde terör örgütü paçavraları açıldı, 186 şüpheli gözaltına alındı

Merkez Bağlar ilçesinde dün HDP öncülüğünde gerçekleştirilen, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı ve örgütü simgeleyen bez parçalarının açıldığı etkinlikle ilgili soruşturma başlatıldı.

186 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma" ve "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından 186 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

nev2.jpg

ETKİNLİKTE ATILAN TAŞLARDAN BAZI POLİSLER YARALANMIŞTI

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde dün nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li bazı milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılmıştı.

ÖRGÜTÜNÜ SİMGELEYEN BEZ PARÇALARI AÇILMIŞTI

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açılmıştı.

Etkinlik esnasında bariyerleri aşıp platformun bulunduğu alana gelmek isteyenlere polis izin vermemiş, bunun üzerine alandan güvenlik güçlerine taş ve pet şişe atılmıştı. Atılan taşlardan bazı polisler yaralanmıştı.

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Evlatlarına hasret aileler eylemlerine devam etti
Evlatlarına hasret aileler eylemlerine devam etti
Fırınlara Ramazan denetimi! Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri görevde
Fırınlara Ramazan denetimi! Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri görevde
Van’da operasyon! ‘Silah İmalatı ve Ticareti’ yapan 2 kişi tutuklandı
Van’da operasyon! ‘Silah İmalatı ve Ticareti’ yapan 2 kişi tutuklandı
Sahil Güvenlik İzmir'de 154 göçmen yakaladı! 66 göçmen kurtarıldı!
Sahil Güvenlik İzmir'de 154 göçmen yakaladı! 66 göçmen kurtarıldı!
Son Haberler
Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı
Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı
Yalova sokaklarına operasyon! uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
Yalova sokaklarına operasyon! uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
İngiltere'de oruç tutan futbolcular için oyun duraklatılacak
İngiltere'de oruç tutan futbolcular için oyun duraklatılacak
Nestle Waters'ın uygulamasıyla 10 yılda yaklaşık 500 milyon litre su tasarrufu yapıldı
Nestle Waters'ın uygulamasıyla 10 yılda yaklaşık 500 milyon litre su tasarrufu yapıldı
Pendik'te bir sürücü fren ve gazı pedalını karıştırdı! Markete daldı!
Pendik'te bir sürücü fren ve gazı pedalını karıştırdı! Markete daldı!
Acil serviste dehşet saçtı! Marmara Eğitim Araştırma Hastanesini birbirine kattı!
Acil serviste dehşet saçtı! Marmara Eğitim Araştırma Hastanesini birbirine kattı!
Çok Okunanlar
Yeniden Refah Partisi'nde kriz çıktı! İttifak kararı nedeniyle üst düzey isimler istifa edecek
Yeniden Refah Partisi'nde kriz çıktı! İttifak kararı nedeniyle üst düzey isimler istifa edecek
Gaziantep’te sosyal medya operasyonu: 11 gözaltı
Gaziantep’te sosyal medya operasyonu: 11 gözaltı
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kararı belli oldu! O ismi destekleyecekler
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kararı belli oldu! O ismi destekleyecekler
AYM'den HDP'nin 'seçim sonrası' talebine ret
AYM'den HDP'nin 'seçim sonrası' talebine ret
Baba, oğlunu azmettirdi! Annesini gözünü kırpmadan öldürdü! O davada karar çıktı!
Baba, oğlunu azmettirdi! Annesini gözünü kırpmadan öldürdü! O davada karar çıktı!
Çalışmadığı gerekçesiyle tartıştığı babasını bıçaklayarak katletti!
Çalışmadığı gerekçesiyle tartıştığı babasını bıçaklayarak katletti!
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!