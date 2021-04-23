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Nevşehir Belediye Spor 0 - 0 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Kızılcabölükspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Nevşehir Belediye Spor 0 - 0 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Nevşehir Belediye Spor ve Kızılcabölükspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor sahasında Kızılcabölükspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Nevşehir Belediye Spor - Kızılcabölükspor maçı skoru ne oldu?

Nevşehir Belediye Spor, Kızılcabölükspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Nevşehir Belediye Spor -Kızılcabölükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Nevşehir Belediye Spor Kızılcabölükspor Maçının Hakemleri 
Mehmet Şükrü Közcü(hakem), Adnan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Yılmaz Çalışır(2. Yardımcı Hakem), İbrahim Güner(dördüncü Hakem)

NEVŞEHİR BELEDİYE SPORNevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11
41. Onur Behiç Özalgan, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 46. Mehmet Kaan Türkmen, 50. Hamza Küçükköylü, 61. Ahmet Eren, 77. Fatih Kıran, 80. Buğra Temel, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural

Yedekler
33. Furkan Güzel, 3. Cumhur Yılmaztürk, 13. Hasan Erbey, 14. Mustafa Çoşkun, 26. Süleyman Selak, 48. Emre Işık, 52. Furkan Mızrak

Teknik Sorumlu
Tahir Alegöz

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Muhammed Burak Taşdemir 8.dk

Oyundan Çıkanlar
Muhammed Burak Taşdemir 83.dk, Muhammed Furkan Işık 71.dk, Hamza Küçükköylü 59.dk, Buğra Temel 71.dk

Oyuna Girenler
Furkan Mızrak 83.dk, Cumhur Yılmaztürk 71.dk, Mustafa Çoşkun 59.dk, Emre Işık 71.dk

KIZILCABÖLÜKSPORKızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11
45. Asil Kaan Güler, 4. Kadir Kurt, 10. Ozan Şamiloğlu, 11. Hayrettin Cengiz, 20. Yunus Emre Karakaya, 25. Oğuzhan Türkmen, 35. Alpay Eroğlu, 42. Berkan Afşarlı, 49. Kıvanç Salihoğlu, 55. Atalay Gürel, 61. Hamit Bayraktar

Yedekler
1. Asil Kaan Eryılmaz, 7. Şefik Can Erel, 18. Can Bayırkan, 21. Murathan Sütcü, 64. Alperen Kahraman, 87. Abdullah Altıntaş, 99. Beytullah Daşel

Teknik Sorumlu
Tansu Yaan

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Hayrettin Cengiz 66.dk

Oyundan Çıkanlar
Oğuzhan Türkmen 83.dk, Kıvanç Salihoğlu 64.dk, Ozan Şamiloğlu 53.dk, Atalay Gürel 83.dk, Berkan Afşarlı 64.dk

Oyuna Girenler
Şefik Can Erel 83.dk, Alperen Kahraman 64.dk, Beytullah Daşel 53.dk, Can Bayırkan 83.dk, Abdullah Altıntaş 64.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor28197255176438
2Diyarbekirspor28197241176424
3Yeşilyurt Belediyespor28165747245323
4Ofspor281310541304911
5Arnavutköy Belediye28137840294611
6Edirnespor2811893331412
7Belediye Derincespor281010837274010
8Fatsa Belediyespor2810810222838-6
9Artvin Hopaspor289910394136-2
10Kızılcabölükspor2881010293134-2
11Nevşehir Belediyespor2887132727310
121877 Alemdağspor288515354829-13
13Çankaya FK288416234628-23
14Antalya Kemerspor286616254624-21
15Payasspor285815284823-20
16Manisaspor281918205212-32

Fikstür

21.04.2021Payasspor1-3Diyarbekirspor
21.04.2021Nevşehir Belediyespor0-0Kızılcabölükspor
21.04.2021Manisaspor1-2Edirnespor
21.04.2021Belediye Derincespor1-2Ofspor
21.04.2021Artvin Hopaspor2-2Yeşilyurt Belediyespor
21.04.2021Arnavutköy Belediye3-1Kemerspor 2003
21.04.20211877 Alemdağspor1-2Çankaya FK
21.04.20211928 Bucaspor4-0Fatsa Belediyespor
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