Nevşehir Belediye Spor 0 - 0 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Kızılcabölükspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Nevşehir Belediye Spor ve Kızılcabölükspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor sahasında Kızılcabölükspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Nevşehir Belediye Spor - Kızılcabölükspor maçı skoru ne oldu?
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Nevşehir Belediye Spor -Kızılcabölükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Nevşehir Belediye Spor Kızılcabölükspor Maçının Hakemleri
Mehmet Şükrü Közcü(hakem), Adnan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Yılmaz Çalışır(2. Yardımcı Hakem), İbrahim Güner(dördüncü Hakem)
Nevşehir Belediye Spor İlk 11
41. Onur Behiç Özalgan, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 46. Mehmet Kaan Türkmen, 50. Hamza Küçükköylü, 61. Ahmet Eren, 77. Fatih Kıran, 80. Buğra Temel, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural
Yedekler
33. Furkan Güzel, 3. Cumhur Yılmaztürk, 13. Hasan Erbey, 14. Mustafa Çoşkun, 26. Süleyman Selak, 48. Emre Işık, 52. Furkan Mızrak
Teknik Sorumlu
Tahir Alegöz
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Muhammed Burak Taşdemir 8.dk
Oyundan Çıkanlar
Muhammed Burak Taşdemir 83.dk, Muhammed Furkan Işık 71.dk, Hamza Küçükköylü 59.dk, Buğra Temel 71.dk
Oyuna Girenler
Furkan Mızrak 83.dk, Cumhur Yılmaztürk 71.dk, Mustafa Çoşkun 59.dk, Emre Işık 71.dk
Kızılcabölükspor İlk 11
45. Asil Kaan Güler, 4. Kadir Kurt, 10. Ozan Şamiloğlu, 11. Hayrettin Cengiz, 20. Yunus Emre Karakaya, 25. Oğuzhan Türkmen, 35. Alpay Eroğlu, 42. Berkan Afşarlı, 49. Kıvanç Salihoğlu, 55. Atalay Gürel, 61. Hamit Bayraktar
Yedekler
1. Asil Kaan Eryılmaz, 7. Şefik Can Erel, 18. Can Bayırkan, 21. Murathan Sütcü, 64. Alperen Kahraman, 87. Abdullah Altıntaş, 99. Beytullah Daşel
Teknik Sorumlu
Tansu Yaan
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Hayrettin Cengiz 66.dk
Oyundan Çıkanlar
Oğuzhan Türkmen 83.dk, Kıvanç Salihoğlu 64.dk, Ozan Şamiloğlu 53.dk, Atalay Gürel 83.dk, Berkan Afşarlı 64.dk
Oyuna Girenler
Şefik Can Erel 83.dk, Alperen Kahraman 64.dk, Beytullah Daşel 53.dk, Can Bayırkan 83.dk, Abdullah Altıntaş 64.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|1928 Bucaspor
|28
|19
|7
|2
|55
|17
|64
|38
|2
|Diyarbekirspor
|28
|19
|7
|2
|41
|17
|64
|24
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|28
|16
|5
|7
|47
|24
|53
|23
|4
|Ofspor
|28
|13
|10
|5
|41
|30
|49
|11
|5
|Arnavutköy Belediye
|28
|13
|7
|8
|40
|29
|46
|11
|6
|Edirnespor
|28
|11
|8
|9
|33
|31
|41
|2
|7
|Belediye Derincespor
|28
|10
|10
|8
|37
|27
|40
|10
|8
|Fatsa Belediyespor
|28
|10
|8
|10
|22
|28
|38
|-6
|9
|Artvin Hopaspor
|28
|9
|9
|10
|39
|41
|36
|-2
|10
|Kızılcabölükspor
|28
|8
|10
|10
|29
|31
|34
|-2
|11
|Nevşehir Belediyespor
|28
|8
|7
|13
|27
|27
|31
|0
|12
|1877 Alemdağspor
|28
|8
|5
|15
|35
|48
|29
|-13
|13
|Çankaya FK
|28
|8
|4
|16
|23
|46
|28
|-23
|14
|Antalya Kemerspor
|28
|6
|6
|16
|25
|46
|24
|-21
|15
|Payasspor
|28
|5
|8
|15
|28
|48
|23
|-20
|16
|Manisaspor
|28
|1
|9
|18
|20
|52
|12
|-32
Fikstür
|21.04.2021
|Payasspor
|1-3
|Diyarbekirspor
|21.04.2021
|Nevşehir Belediyespor
|0-0
|Kızılcabölükspor
|21.04.2021
|Manisaspor
|1-2
|Edirnespor
|21.04.2021
|Belediye Derincespor
|1-2
|Ofspor
|21.04.2021
|Artvin Hopaspor
|2-2
|Yeşilyurt Belediyespor
|21.04.2021
|Arnavutköy Belediye
|3-1
|Kemerspor 2003
|21.04.2021
|1877 Alemdağspor
|1-2
|Çankaya FK
|21.04.2021
|1928 Bucaspor
|4-0
|Fatsa Belediyespor