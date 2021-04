Nevşehir Belediye Spor 0 - 0 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Nevşehir Belediye Spor ve Kızılcabölükspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 28. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor sahasında Kızılcabölükspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Nevşehir Belediye Spor - Kızılcabölükspor maçı skoru ne oldu? Nevşehir Belediye Spor, Kızılcabölükspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Nevşehir Belediye Spor -Kızılcabölükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Nevşehir Belediye Spor Kızılcabölükspor Maçının Hakemleri

Mehmet Şükrü Közcü(hakem), Adnan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Yılmaz Çalışır(2. Yardımcı Hakem), İbrahim Güner(dördüncü Hakem)

Nevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11

41. Onur Behiç Özalgan, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 46. Mehmet Kaan Türkmen, 50. Hamza Küçükköylü, 61. Ahmet Eren, 77. Fatih Kıran, 80. Buğra Temel, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural



Yedekler

33. Furkan Güzel, 3. Cumhur Yılmaztürk, 13. Hasan Erbey, 14. Mustafa Çoşkun, 26. Süleyman Selak, 48. Emre Işık, 52. Furkan Mızrak



Teknik Sorumlu

Tahir Alegöz



Goller

Kartlar

Sarı Kart Muhammed Burak Taşdemir 8.dk



Oyundan Çıkanlar

Muhammed Burak Taşdemir 83.dk, Muhammed Furkan Işık 71.dk, Hamza Küçükköylü 59.dk, Buğra Temel 71.dk



Oyuna Girenler

Furkan Mızrak 83.dk, Cumhur Yılmaztürk 71.dk, Mustafa Çoşkun 59.dk, Emre Işık 71.dk

Kızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11

45. Asil Kaan Güler, 4. Kadir Kurt, 10. Ozan Şamiloğlu, 11. Hayrettin Cengiz, 20. Yunus Emre Karakaya, 25. Oğuzhan Türkmen, 35. Alpay Eroğlu, 42. Berkan Afşarlı, 49. Kıvanç Salihoğlu, 55. Atalay Gürel, 61. Hamit Bayraktar



Yedekler

1. Asil Kaan Eryılmaz, 7. Şefik Can Erel, 18. Can Bayırkan, 21. Murathan Sütcü, 64. Alperen Kahraman, 87. Abdullah Altıntaş, 99. Beytullah Daşel



Teknik Sorumlu

Tansu Yaan



Goller

Kartlar

Sarı Kart Hayrettin Cengiz 66.dk



Oyundan Çıkanlar

Oğuzhan Türkmen 83.dk, Kıvanç Salihoğlu 64.dk, Ozan Şamiloğlu 53.dk, Atalay Gürel 83.dk, Berkan Afşarlı 64.dk



Oyuna Girenler

Şefik Can Erel 83.dk, Alperen Kahraman 64.dk, Beytullah Daşel 53.dk, Can Bayırkan 83.dk, Abdullah Altıntaş 64.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 28 19 7 2 55 17 64 38 2 Diyarbekirspor 28 19 7 2 41 17 64 24 3 Yeşilyurt Belediyespor 28 16 5 7 47 24 53 23 4 Ofspor 28 13 10 5 41 30 49 11 5 Arnavutköy Belediye 28 13 7 8 40 29 46 11 6 Edirnespor 28 11 8 9 33 31 41 2 7 Belediye Derincespor 28 10 10 8 37 27 40 10 8 Fatsa Belediyespor 28 10 8 10 22 28 38 -6 9 Artvin Hopaspor 28 9 9 10 39 41 36 -2 10 Kızılcabölükspor 28 8 10 10 29 31 34 -2 11 Nevşehir Belediyespor 28 8 7 13 27 27 31 0 12 1877 Alemdağspor 28 8 5 15 35 48 29 -13 13 Çankaya FK 28 8 4 16 23 46 28 -23 14 Antalya Kemerspor 28 6 6 16 25 46 24 -21 15 Payasspor 28 5 8 15 28 48 23 -20 16 Manisaspor 28 1 9 18 20 52 12 -32

