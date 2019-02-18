Nevşehir Belediye Spor 1 - 2 Nazilli Belediyespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 22. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Nevşehir Belediye Spor ve Nazilli Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor sahasında Nazilli Belediyespor ile 17.02.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Nevşehir Belediye Spor - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.02.2019 13:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Nevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11

{home11}



Yedekler

{homeSubstitute}



Teknik Sorumlu

{homeCoach}



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Nazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11

{away11}



Yedekler

{awaySubstitute}



Teknik Sorumlu

{awayCoach}



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Hekimoğlu Trabzon 21 13 7 1 30 12 46 18 2 Nevşehir Belediyespor 21 13 4 4 38 19 43 19 3 Nazilli Belediyespor 20 10 9 1 33 18 39 15 4 Tire 1922 21 9 9 3 27 19 36 8 5 Ergene Velimeşe 21 8 9 4 29 19 33 10 6 Yomraspor 21 8 7 6 26 23 31 3 7 Şile Yıldızspor 20 8 4 8 33 27 28 6 8 Karaköprü Belediyespor 21 8 4 9 32 32 28 0 9 Batman Petrolspor 21 7 7 7 26 28 28 -2 10 Artvin Hopaspor 20 6 8 6 19 17 26 2 11 Kozan Belediyespor 20 6 8 6 17 15 26 2 12 Erbaaspor 20 4 9 7 18 21 21 -3 13 Gebzespor 21 4 9 8 22 29 21 -7 14 Erzin Belediyespor 21 3 11 7 23 28 20 -5 15 Silivrispor 21 5 5 11 16 23 20 -7 16 Büyükçekmece Tepecikspor 21 5 5 11 19 31 20 -12 17 Körfez Spor Kulübü 21 0 3 18 9 56 3 -47

Fikstür