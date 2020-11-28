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Nevşehir Belediye Spor 4 - 1 Artvin Hopaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Artvin Hopaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Nevşehir Belediye Spor 4 - 1 Artvin Hopaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Artvin Hopaspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Nevşehir Belediye Spor ve Artvin Hopaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor sahasında Artvin Hopaspor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Nevşehir Belediye Spor - Artvin Hopaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir stadyumunda oynanan maç 4-1 sona erdi.

Nevşehir Belediye Spor - Artvin Hopaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Süleyman Bahadır(hakem), Yunus Doğan(1. Yardımcı Hakem), Adem Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Kahraman(dördüncü Hakem)

NEVŞEHİR BELEDİYE SPORNevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11
41. Onur Behiç Özalgan, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 9. Youssef Yeşilmen, 10. Emrah Bedir, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 23. Erhan Karayer, 28. Hasan Kaya, 52. Furkan Mızrak, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural

Yedekler
33. Furkan Güzel, 2. Muhammet Serdar Yazıcı, 7. Anıl Mercan, 17. Muhammet Yeşilyurt, 50. Hamza Küçükköylü, 61. Ahmet Eren, 67. Emre Bakır

Teknik Sorumlu
Mert Korkmaz

ARTVİN HOPASPORArtvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11
1. Furkan Keleş, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 9. Eray Pazar, 10. Taner Gürsoy, 11. Feyyaz Aydil, 24. Doğukan Bad, 53. Ufuk Boncukçu, 58. Yücel Yıldırım, 80. Tugay Yıldırım, 4. Güray Fırat

Yedekler
41. Murat Özkan, 17. Furkan Cinkaya, 22. Oğuzhan Kanmaz, 66. Hüseyin Durak, 70. Mehmet Avcı, 94. Mertcan Arslan, 36. Doğan Çamlı

Teknik Sorumlu
Coşkun Öz

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor119111542811
21928 Bucaspor118122282514
3Fatsa Belediyespor11623118203
4Edirnespor116141714193
5Ofspor105321713184
6Arnavutköy Belediye10523108172
7Artvin Hopaspor11515182216-4
8Yeşilyurt Belediyespor114251310143
9Belediye Derincespor113531110141
10Nevşehir Belediyespor114251212140
11Çankaya FK940581012-2
121877 Alemdağspor11335142012-6
13Payasspor1123613179-4
14Kızılcabölükspor1123613199-6
15Antalya Kemerspor1114610187-8
16Manisaspor111377186-11

Fikstür

28.11.2020Antalya Kemerspor1-3Diyarbekirspor
28.11.2020Yeşilyurt Belediyespor0-11928 Bucaspor
28.11.2020Ofspor3-1Payasspor
28.11.2020Çankaya FK0-2Manisaspor
28.11.2020Edirnespor2-1Belediye Derincespor
28.11.2020Fatsa Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
28.11.2020Kemerspor 2003 Diyarbekirspor
28.11.2020Kızılcabölükspor2-41877 Alemdağspor
28.11.2020Nevşehir Belediyespor4-1Artvin Hopaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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