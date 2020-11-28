Nevşehir Belediye Spor 4 - 1 Artvin Hopaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Artvin Hopaspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Nevşehir Belediye Spor ve Artvin Hopaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor sahasında Artvin Hopaspor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Nevşehir Belediye Spor - Artvin Hopaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir stadyumunda oynanan maç 4-1 sona erdi. Nevşehir Belediye Spor - Artvin Hopaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Süleyman Bahadır(hakem), Yunus Doğan(1. Yardımcı Hakem), Adem Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Kahraman(dördüncü Hakem)

Nevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11

41. Onur Behiç Özalgan, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 9. Youssef Yeşilmen, 10. Emrah Bedir, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 23. Erhan Karayer, 28. Hasan Kaya, 52. Furkan Mızrak, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural



Yedekler

33. Furkan Güzel, 2. Muhammet Serdar Yazıcı, 7. Anıl Mercan, 17. Muhammet Yeşilyurt, 50. Hamza Küçükköylü, 61. Ahmet Eren, 67. Emre Bakır



Teknik Sorumlu

Mert Korkmaz

Artvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11

1. Furkan Keleş, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 9. Eray Pazar, 10. Taner Gürsoy, 11. Feyyaz Aydil, 24. Doğukan Bad, 53. Ufuk Boncukçu, 58. Yücel Yıldırım, 80. Tugay Yıldırım, 4. Güray Fırat



Yedekler

41. Murat Özkan, 17. Furkan Cinkaya, 22. Oğuzhan Kanmaz, 66. Hüseyin Durak, 70. Mehmet Avcı, 94. Mertcan Arslan, 36. Doğan Çamlı



Teknik Sorumlu

Coşkun Öz

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 11 9 1 1 15 4 28 11 2 1928 Bucaspor 11 8 1 2 22 8 25 14 3 Fatsa Belediyespor 11 6 2 3 11 8 20 3 4 Edirnespor 11 6 1 4 17 14 19 3 5 Ofspor 10 5 3 2 17 13 18 4 6 Arnavutköy Belediye 10 5 2 3 10 8 17 2 7 Artvin Hopaspor 11 5 1 5 18 22 16 -4 8 Yeşilyurt Belediyespor 11 4 2 5 13 10 14 3 9 Belediye Derincespor 11 3 5 3 11 10 14 1 10 Nevşehir Belediyespor 11 4 2 5 12 12 14 0 11 Çankaya FK 9 4 0 5 8 10 12 -2 12 1877 Alemdağspor 11 3 3 5 14 20 12 -6 13 Payasspor 11 2 3 6 13 17 9 -4 14 Kızılcabölükspor 11 2 3 6 13 19 9 -6 15 Antalya Kemerspor 11 1 4 6 10 18 7 -8 16 Manisaspor 11 1 3 7 7 18 6 -11

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