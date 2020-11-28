Nevşehir Belediye Spor 4 - 1 Artvin Hopaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Artvin Hopaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Artvin Hopaspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Nevşehir Belediye Spor ve Artvin Hopaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor sahasında Artvin Hopaspor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Nevşehir Belediye Spor - Artvin Hopaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir stadyumunda oynanan maç 4-1 sona erdi.
Nevşehir Belediye Spor - Artvin Hopaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Süleyman Bahadır(hakem), Yunus Doğan(1. Yardımcı Hakem), Adem Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Kahraman(dördüncü Hakem)
Nevşehir Belediye Spor İlk 11
41. Onur Behiç Özalgan, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 9. Youssef Yeşilmen, 10. Emrah Bedir, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 23. Erhan Karayer, 28. Hasan Kaya, 52. Furkan Mızrak, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural
Yedekler
33. Furkan Güzel, 2. Muhammet Serdar Yazıcı, 7. Anıl Mercan, 17. Muhammet Yeşilyurt, 50. Hamza Küçükköylü, 61. Ahmet Eren, 67. Emre Bakır
Teknik Sorumlu
Mert Korkmaz
Artvin Hopaspor İlk 11
1. Furkan Keleş, 7. Fatih Dalgıç, 8. Niyazi Çolak, 9. Eray Pazar, 10. Taner Gürsoy, 11. Feyyaz Aydil, 24. Doğukan Bad, 53. Ufuk Boncukçu, 58. Yücel Yıldırım, 80. Tugay Yıldırım, 4. Güray Fırat
Yedekler
41. Murat Özkan, 17. Furkan Cinkaya, 22. Oğuzhan Kanmaz, 66. Hüseyin Durak, 70. Mehmet Avcı, 94. Mertcan Arslan, 36. Doğan Çamlı
Teknik Sorumlu
Coşkun Öz
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|11
|9
|1
|1
|15
|4
|28
|11
|2
|1928 Bucaspor
|11
|8
|1
|2
|22
|8
|25
|14
|3
|Fatsa Belediyespor
|11
|6
|2
|3
|11
|8
|20
|3
|4
|Edirnespor
|11
|6
|1
|4
|17
|14
|19
|3
|5
|Ofspor
|10
|5
|3
|2
|17
|13
|18
|4
|6
|Arnavutköy Belediye
|10
|5
|2
|3
|10
|8
|17
|2
|7
|Artvin Hopaspor
|11
|5
|1
|5
|18
|22
|16
|-4
|8
|Yeşilyurt Belediyespor
|11
|4
|2
|5
|13
|10
|14
|3
|9
|Belediye Derincespor
|11
|3
|5
|3
|11
|10
|14
|1
|10
|Nevşehir Belediyespor
|11
|4
|2
|5
|12
|12
|14
|0
|11
|Çankaya FK
|9
|4
|0
|5
|8
|10
|12
|-2
|12
|1877 Alemdağspor
|11
|3
|3
|5
|14
|20
|12
|-6
|13
|Payasspor
|11
|2
|3
|6
|13
|17
|9
|-4
|14
|Kızılcabölükspor
|11
|2
|3
|6
|13
|19
|9
|-6
|15
|Antalya Kemerspor
|11
|1
|4
|6
|10
|18
|7
|-8
|16
|Manisaspor
|11
|1
|3
|7
|7
|18
|6
|-11
Fikstür
|28.11.2020
|Antalya Kemerspor
|1-3
|Diyarbekirspor
|28.11.2020
|Yeşilyurt Belediyespor
|0-1
|1928 Bucaspor
|28.11.2020
|Ofspor
|3-1
|Payasspor
|28.11.2020
|Çankaya FK
|0-2
|Manisaspor
|28.11.2020
|Edirnespor
|2-1
|Belediye Derincespor
|28.11.2020
|Fatsa Belediyespor
|1-0
|Arnavutköy Belediye
|28.11.2020
|Kemerspor 2003
|Diyarbekirspor
|28.11.2020
|Kızılcabölükspor
|2-4
|1877 Alemdağspor
|28.11.2020
|Nevşehir Belediyespor
|4-1
|Artvin Hopaspor