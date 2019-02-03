Nevşehir Belediyespor: 1 Erzin Belediyespor:0

TFF 3.Lig 1.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Erzin Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 3.Lig 1.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Erzin Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Nevşehir Belediyespor Can Morgül'ün kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçerken maçın ilk yarısı da bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında oyun orta saha mücadelesi ile geçerken Nevşehir Belediyespor 90.dakikada Tita ile kullandığı penaltı atışından yararlanamayınca müsabaka Nevşehir Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: İHA