Nevşehir CHP’de istifa
Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selman Pakoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.
Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selman Pakoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.
Yerel seçimlerinde tekrar aday gösterilmeyen Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selman Pakoğlu'nun yerine CHP ilçe eski başkanı Arif Yoldaş Altıok aday gösterilmişti.
Kaynak: İHA
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