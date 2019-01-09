Nevşehir merkeze bağlı belde ve köy okulları tatil edildi

Nevşehir'de merkez ilçeye bağlı belde, köy okulları ve taşımalı eğitim 10 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Nevşehir merkeze bağlı beldeler ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 10/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süre ile ara verme kararı alınmıştır. Ayrıca kendi imkanlarıyla ve toplu taşıma ile il merkezine ilçe, beldeler ve köylerimizden gelen öğrencilerimiz ile başka ilçelere giden öğrenciler de istemeleri durumunda 10/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Ayrıca tüm hamile ve engelli personel de aynı gün izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA